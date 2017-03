Impossibile configurare la posta Gmail su Outlook via imap e pop3

da Redazione di Passione Tecnologica

Hai provato a configurare la posta Gmail su Microsoft Outlook ma non funziona?. Sia la configurazione automatica che quella manuale, con i parametri di configurazione proposti da Google, sembrano errati. Nemmeno la funzionalità IMAP dalle impostazioni Gmail nella voce “inoltro POP/IMAP” hanno esito negativo. La soluzione al problema potrebbe essere l’attivazione dell’accesso alle app meno sicure di Google.

Configurare la posta Gmail su Outlook

Per configurare la posta Gmail su Outlook e Windows, occorre apportare delle modifiche alle impostazioni di sicurezza dell’account Google.

Esistono delle politiche di prevenzione che impediscono la configurazione della posta Gmail su dispositivi che utilizzano tecnologie non sicure di connessione dal punto di vista di Google. Guarda caso, Microsoft Outlook rientra quasi sempre in questa lista, a differenza di client di posta quali Mail per OS X Apple.

Per risolvere il tuo problema ed utilizzare Gmail su Outlook segui questa procedura:

Accedi al link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps e loggati con le tue credenziali Gmail se non lo hai già fatto; Seleziona la voce “ATTIVA” su “Accesso per app meno sicure” e clicca su FINE Configura la casella di posta Gmail su Outlook 2010 utilizzando la configurazione automatica o quella manuale.

RIEPILOGO DELLE IMPOSTAZIONI IMAP PER GMAIL:

Server posta in arrivo (IMAP), è richiesto SSL

imap.gmail.com

Porta: 993

Richiede SSL: sì

Server posta in uscita (SMTP), è richiesto TLS o SSL

smtp.gmail.com

Porta: 465 o 587

Richiede SSL: sì

Richiede l’autenticazione: sì

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

