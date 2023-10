Bonus, stanno comunicando a tutti il nuovo incentivo via mail I Corri subito ad aprire la posta elettronica

Molto spesso abbiamo messo in guardia tutti gli utenti affinchè questi ultimi fossero attenti a tutti i messaggi e alle mail ricevuti.

Sì, perché potrebbe trattarsi di phishing, quella pratica attraverso la quale i criminali riescono a rubare tutti i dati degli utenti, compresi quelli bancari. Basta un sms o una mail con carattere di urgenza inviata, ad esempio, da un contatto che richiami la propria banca e contenente un link da cliccare. Quest’ultimo, se cliccato, fa iniziare i guai per le vittime.

Ora, però, è diverso. Fate molta attenzione, però, perché solo ed esclusivamente in questo caso il discorso cambia. Sì, perché c’é una comunicazione che sta girando in questi ultimi giorni che è assolutamente veritiera. Non c’é nulla di cui avere paura. Anzi, si tratta proprio di una bellissima notizia per gli utenti che la ricevono.

Si tratta di un nuovissimo incentivo. La ricezione di questo bonus per le famiglie viene comunicata via mail, all’indirizzo di posta elettronica. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno di scrivere questo articolo. C’era assolutamente da informarvi di ciò. Altrimenti, non avreste mai aperto una comunicazione simile.

E con ragione, oseremmo dire. Sì, perché, ormai, sono davvero tantissimi i raggiri che circolano in rete e, quindi, tutti sono diffidenti. Cerchiamo, allora di capire, insieme di che tipologia di comunicazione si tratta e quale sia il bonus protagonista della storia. E’ qualcosa da richiedere per voi e tutta la vostra famiglia. E’ una ghiottissima opportunità.

Una mail rivolta ai genitori per la richiesta di un bonus.

E’ vero, potrebbe sembrare alquanto strano che una simile comunicazione possa arrivare via mail. Eppure è così. Si tratta di un nuovissimo servizio messo a punto da Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) che avvisa tutti i genitori che esiste la possibilità di chiedere un bonus per tutti i propri figli.

SI tratta dell’Assegno Unico che può essere richiesto da tutti i neogenitori. Sono tantissimi gli utenti che non sono a conoscenza di questa misura di sostegno al reddito. Ed in questo modo, attraverso l’avviso via mail, l’Inps fa sì che chi ne ha diretto possa usufruirne e non perdere il diritto a richiederlo. Quindi, se siete neogenitori, vi invitiamo a controllare la vostra casella di posta elettronica.

L’assegno unico universale per i figli a carico è qualcosa nata da pochissimo, da solo un anno. Ma ha già avuto ampio riscontro e, secondo l’Inps, ha raggiunto valori simili a quelli delle pensioni nel nostro Paese. Il servizio che avvisa della possibilità di richiederlo, invece, è partito lo scorso mese di settembre ed è in fase sperimentale. Molto presto, però, sarà definitivo.