I parametri ADSL per configurare il tuo router di casa

In questa guida elenchiamo i parametri di configurazione ADSL degli operatori italiani, validi per la configurazione di qualsiasi router ADSL di proprietà, acquistati in sostituzione dei dispositivi in comodato d’uso. Difatti, nella maggior parte dei casi, sottoscrivendo un contratto ADSL di casa, sarà possibile scegliere di fruire del router in comodato d’uso (a pagamento) fornito dal provider o acquistarne uno di proprietà. Dopo il successo delle guide relative ai parametri di configurazione di posta elettronica e quella dell’elenco degli APN degli operatori di telefonia, presentiamo la lista dei parametri adsl degli operatori italiani. Per inserire questi parametri occorre accedere all’interfaccia di configurazione del router in vostro possesso.

Utenze e Password Predefinite dei Router

In questa tabella puoi trovare l’utenza e password predefinita per il menu di configurazione dei principali router in commercio. E’ indicato anche l’indirizzo IP per accedere alla configurazione del router tramite browser.

Marca Router Indirizzo IP Username Password Alice/TIM 192.168.1.1 nessuna nessuna ASUS 192.168.1.1 admin admin Atlantis Land 192.168.1.254 admin atlantis Belkin 192.168.2.1 nessuna nessuna Buffalo 192.168.11.1 root nessuna Digicom 192.168.1.254 nessuna admin D-Link 192.168.1.1 admin admin FRITZ! 192.168.178.1 nessuna nessuna Linksys 192.168.1.1 admin admin Netgear 192.168.0.1 admin password Nilox 192.168.1.1 Admin Admin Sitecom 192.168.0.1 admin admin TP-LINK 192.168.1.1 admin admin Zyxel 192.168.1.1 nessuna 1234 3Com 192.168.1.1 nessuna admin

Ecco l’elenco dei parametri di configurazione ADSL di tutti gli operatori

Parametri ADSL per configurare router ADSL TIM, Telecom, Alice

Username: aliceadsl Password: aliceadsl

Protocollo: PPPoE Incapsulamento: LLC

VPI: 8 VCI: 35

Indirizzo DNS Primario: Assegnato dal server Indirizzo DNS Secondario: Assegnato dal server

Parametri ADSL di configurazione router Tiscali

Username: l’indirizzo @tiscali.it utilizzato per la registrazione Password: quella dell’indirizzo @tiscali.it

VPI: 8; VCI: 35;

Protocollo: PPP over ATM (RCF 2364) Incapsulamento: VC-Multiplexing (VC-MUX)

Indirizzo DNS Primario: Assegnato dal server Indirizzo DNS Secondario: Assegnato dal server

Parametri di configurazione router ADSL Infostrada, Wind

Username: benvenuto Password: ospite

Protocollo: PPPoE oppure: VC-Mux Incapsulamento: LLCVPI

VPI: 8 VCI: 35

Indirizzo DNS Primario: Assegnato dal server Indirizzo DNS Secondario: Assegnato dal server

Parametri di configurazione router ADLS Fastweb

Quasi tutti i router (modem evoluti che gestiscono il Wi-Fi e le connessioni LAN) funzionano su rete FASTWEB.

VPI: 8 VCI: 36

INCAPSULAMENTO: LLC PROTOCOLLO RFC 2684 Bridged (dinamica)

Protocollo: IP over RFC 1483 Bridged Connection type: RFC 2684 Bridged (dynamic)

Channel Mode: 1483 MER / Bridged Connection type: Dynamic (1483 Bridged)

Indirizzo DNS Primario: Assegnato dal server Indirizzo DNS Secondario: Assegnato dal server

Per iniziare ad utilizzare il servizio è necessario verificare i tuoi dati

Accedere dal browser a questo indirizzo: http://registrazione.fastweb.it e inserire i dati richiesti.

Parametri di configurazione ADSL Vodafone Station

Purtroppo per utilizzare la connessione ADSL e la fibra ottica di Vodafone è necessario utilizzare la Vodafone Station. Se per qualche ragione il dispositivo non risulta configurato correttamente e la connessione non funziona occorre seguire questa procedura:

Con Vodafone Station 2:

Premere il pulsante reset sul retro della Vodafone Station 2 Al riavvio seguire le istruzioni di configurazione automatica sul display

In alternativa per Vodafon Station e Revolution:

Resettare la Vodafone Station con il pulsante sul retro Accedere all’indirizzo “ installazione.guidata ” (niente virgolette) dal browser di un computer connesso alla stessa

Accedere all’indirizzo “ ” (niente virgolette) dal browser di un computer connesso alla stessa Seguire le istruzioni di configurazione automatica evidenziate nel pc

Riepilogo dei Parametri Router ADLS

Brand Vpi Vci Inc. Prot. User Psw Alice/TIM 8 35 LLC (altrimenti VCMUX/NULL) PPPoE (altrimenti PPPoA) aliceadsl aliceadsl Infostrada 8 35 LLC (altrimenti VCMUX/NULL) PPPoE (altrimenti PPPoA) benvenuto ospite Tiscali 8 35 LLC (altrimenti VCMUX/NULL) PPPoA Esclusiva Esclusiva Fastweb 8 36 LLC IPoE (RFC 2684 Bridged) altrimenti RFC 1483 Bridged nessuna nessuna Vodafone/Teletu 8 35 LLC (altrimenti VCMUX/NULL) PPPoE (altrimenti PPPoA) Esclusiva Esclusiva

