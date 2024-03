Tesla ed Apple Watch: in gran segreto arriva lo sviluppo per aprire le auto dal proprio smartwatch | I tuoi bio parametri come chiave passepartout

E’ una delle cose di cui maggiormente si lamentano i possessori delle auto elettriche prodotte dall’azienda il cui CEO è Elon Musk.

E’ vero che, ad oggi, con un iPhone c’é la possibilità di aprire la propria autovettura senza bisogna delle chiavi, ma, al momento, nessuno è in grado di aprirla dal proprio smartwatch prodotto dall’azienda di Cupertino. Eppure, sono in molti a ritenere che sia una cosa da poter mettere in atto in pochissimo tempo ed anche senza alcuna fatica.

In particolar modo, sono molti che ritengono tutto ciò fattibile visto che l’azienda Alef Aeronautics che è sostenuta proprio da Space X, ha da poco svelato a tutto il mondo le sue autovetture volanti. Sì, avete capito benissimo. Si tratta di autoveicoli in grado di volare e che possono, finanche, essere guidati sulle strade come normali automobili.

In più, c’é da dire che, rispetto alle altre auto in grado di volare presentate, come prototipi, da altre aziende, queste sono le prime ad assomigliare tantissimo alle autovetture tradizionali. Come ben sapete, poi, sono stati aperti anche i preordini che hanno portato a risultati davvero straordinari. Sono ben 3000 questi ultimi.

E gli utenti hanno dovuto sborsare la meta del loro costo, ben 150 mila euro. Fatto questo dovuto preambolo, bisogna, però, dire che qualcosa, rispetto all’argomento che vogliamo sviscerare, ovvero l’apertura delle Tesla con gli Apple Watch, si sta muovendo. Ed a sostenerlo è proprio il Ceo di Tesla, Elon Musk.

Grazie agli Apple Watch riuscirete ad aprire la vostra Tesla in un baleno!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed il tutto è stato scoperto in maniera totalmente fortuita. Ovviamente, il luogo da cui questa notizia è partita è la piattaforma social di cui è proprietario Elon Musk. Tutto parte, però, da uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista una proprietaria di queste famosissime auto elettriche.

La protagonista della vicenda, si è ritrovata in strada senza la possibilità di aprire la sua Tesla a causa del suo iPhone che si era completamente scaricato e che si era, quindi, spento. Per fortuna, però, la signora è riuscita a mettersi in contatto con il marito che ha aperto l’autovettura da remoto con il proprio iPhone.

Tutto bene quel che finisce bene. Eppure, la protagonista della vicenda ha sfogato la sua rabbia su X, coinvolgendo anche Elon Musk. La donna, dopo aver raccontato la vicenda, ha chiesto al CEO dell’azienda se e quando sarà possibile provvedere all’apertura di queste auto tramite gli Apple Watch. Ed Elon Musk ha risposto con un laconico: “Presto!”. Speriamo che questa dichiarazione sia veritiera e che, presto, tutti potranno utilizzare i propri Apple Watch per aprire le loro Tesla.