Microsoft Surface Laptop vende poco, ma è tra i migliori notebook

da Davide Caprotti

Scopriamo assieme lo strano caso di Surface Laptop, il primo vero computer portatile realizzato da Microsoft, dopo il grande successo del convertibile 2 in 1 Surface Pro. Dalla sua commercializzazione, ha registrato appena l’1.9% dellle vendite totali, rispetto alla linea Surface.

La classifica dei migliori notebook si popola giorno dopo giorno di computer portatili sempre più evoluti e intriganti. Microsoft Surface Laptop, da non confondersi con il Surface Pro o il Surface Book 2, è un notebook di qualità, basato sul sistema operativo Windows 10 S (versione Light di Windows basata sulle App) e realizzato dalla stessa Microsoft.

Eppure, secondo i dati statistici raccolti da Adduplex relativi al mese di febbraio 2018, il Surface laptop registra appena l’1.9% sulle vendite totali della linea Surface (compresi i modelli più vecchi). Parliamo però di un prodotto ottimo e interessante, sotto molti punti di vista, assolutamente in competizione con dispositivi blasonati come gli Apple MacBook Pro e gli ultrabook DELL XPS. Per gli amanti del design e dei materiali accattivanti, si tratta di un dispositivo indubbiamente interessante. Surface Laptop è un portatile leggero che si inserisce prepotentemente nella categoria dei portatili ultrabook.

Microsoft Surface Laptop, sotto le aspettative di mercato

Partiamo dalle statistiche di vendita del Microsoft Surface Laptop. Secondo uno studio di AdDuplex, relativo al mese di Febbraio 2018, il Surface Laptop incide sulla vendita dell’intera linea dei dispositivi Surface con un misero 1,9%. Cifra nettamente al di sotto di qualsiasi previsione. I motivi di questo apparente insuccesso potrebbero essere legati al prezzo piuttosto elevato del dispositivo e la presenza del sistema operativo Windows 10 S preinstallato. Microsoft è immediatamente corsa ai ripari, prorogando la possibilità di installare gratuitamente Windows 10 PRO, fino alla fine di questo mese. Sarà sufficiente? Nel frattempo, abbiamo realizzato una scheda tecnica di Microsoft Surface Laptop dedicata ai lettori di Passione Tecnologica.

Design innovativo e materiali pregiati

Ingegneri e tecnici hanno lavorato a lungo su questo notebook. Microsoft Surface Laptop ha un design compatto e resistente al tempo stesso. La tastiera è composta da tasti a isola e presenta un rivestimento in Alcantara, che la rende confortevole e facile da pulire. Inoltre, grazie al trattamento isolante è resistente a liquidi e macchie. La scocca superiore, che avvolge il display touchscreen è realizzata in alluminio e si presenta molto resistente agli urti. Il display del Surface Laptop utilizza la tecnologia Gorilla Glass 3 e sulla carta è molto resistente ai graffi.

Caratteristiche tecniche importanti

Microsoft Surface Laptop è disponibile in cinque configurazioni hardware differenti, basate sui processori Intel Core i5 e i7. Il modello base ha un prezzo di listino di 1.169€ e prevede la configurazione con processore Intel i5, unità di archiviazione SSD da 128 GB, 4 GB di RAM e scheda grafica Intel HD 620. Il modello più performante e costoso della linea Surface Laptop monta un processore Intel i7, l’unità SSD da 1 TB, 16 GB di memoria RAM e la scheda grafica Intel Iris Plus 640. In questo caso il prezzo lievita notevolmente, fino a superare la soglia dei tremila euro. Il display per tutti i modelli è da 13,5 pollici e utilizza la tecnologia PixelSense. La risoluzione massima è di 2256 x 1504 (201 PPI) con rapporto di aspetto pari a 3:2. Il numero totale di pixel è pari a 3,4 milioni.

Display Touchscreen da 13,5 pollici

Il display di Microsoft Surface Laptop è realizzato da Panasonic e possiede una diagonale di 13,5 pollici, con risoluzione massima di 2256 x 1504 pollici a 201 ppi. Lo schermo di questo notebook è compatibile con la penna del Surface 4 e integra una funzionalità multi-touch a 10 punti. Si tratta di uno schermo di tipo Corning Gorilla Glass, molto resistente.

Fotocamera per Windows Hello e Audio avvolgente

Il Microsoft Surface Laptop integra due altoparlanti stereo sotto la tastiera. La tecnologia è di tipo Dolby Audio Premium con audio omnidirezionale radiante. La qualità audio di questo notebook presenta quindi suoni avvolgenti e puliti, con casse invisibili e accuratamente nascoste nella scocca. La fotocamera del Surface Laptop ha una risoluzione di 720p e può essere utilizzata anche con il sistema di sblocco e sicurezza Windows Hello. La camera da HD 720p può essere utilizzata per scattare foto e registrare video HD, in formato widescreen.

Connessioni e Batteria

Microsoft Surface Laptop dispone di una scheda Wi-Fi compatibile con lo standard IEEE 802.11 a/b/g/n e un modulo Bluetooth 4.0 LE. La batteria integrata è da 5970 mAh e dovrebbe garantire fino a 14,5 ore di autonomia. Inoltre, questo Surface Laptop dispone di una porta USB 3.0, un’uscita video mini display port, per collegare fino a due display da 4K UHD (a 30 Hz) oppure uno singolo 4K UHD (a 60 Hz).

Caratteristiche tecniche

Display 13.5” PixelSense , 2256×1504 px, 201 PPI 3:2 (Panasonic VVX14T092N00) / Gorilla Glass 3

, 2256×1504 px, 201 PPI 3:2 (Panasonic VVX14T092N00) / Gorilla Glass 3 CPU Intel Kaby Lake Core i5-7200U o i7-7660U / GPU Intel HD 620 (i5) o Iris Plus 640 (i7)

Core i5-7200U o i7-7660U / GPU Intel HD 620 (i5) o Iris Plus 640 (i7) RAM : 4, 8, 16 GB RAM LPDDR3 Hynix

: 4, 8, 16 GB RAM LPDDR3 Hynix SSD 2 NVMe 128, 256 (Toshiba), 512/1T GB (Samsung)

2 NVMe 128, 256 (Toshiba), 512/1T GB (Samsung) Porte : USB 3.0, Mini DisplayPort, Surface Connect, jack combo 3.5 mm

: USB 3.0, Mini DisplayPort, Surface Connect, jack combo 3.5 mm Rete : Wi-Fi AC Dual Band IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE Marvell Avastar 88W8897

: Wi-Fi AC Dual Band IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE Marvell Avastar 88W8897 Batteria 2 Wh 5970 mAh. Alimentatore 44 watt 5.1V 1°

2 Wh 5970 mAh. Alimentatore 44 watt 5.1V 1° Fotocamera : HD 720p con IR compatibile con Windows Hello

: HD 720p con IR compatibile con Windows Hello Audio : audio stereo Dolby Premium, TPM, sensore luminosità

: audio stereo Dolby Premium, TPM, sensore luminosità Sistema operativo : Windows 10 S con upgrade gratuito a Windows 10 Pro entro il 31/03/2018

: Windows 10 S con upgrade gratuito a Windows 10 Pro entro il 31/03/2018 Prezzo di listino: Da 1.169,00 € incl. IVA a 3.149,00 € incl. IVA

