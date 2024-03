Addio a Xbox: Microsoft è costretta ad abbandonare per sempre il comparto console e gaming | Ecco che fine faranno utenti e community

E’ una notizia che sta facendo disperare tantissimi utenti in tutto il mondo quella che sta circolando nelle ultime ore e che riguarda il colosso tech americano Microsoft.

Ebbene sì, perché l’azienda di Redmond, in California, dovrà dire addio alle sue console gioco, le XBox. E sarà un addio davvero difficile da digerire per tutti gli utenti. Pensate che, in Europa, sono state messe in vendita ben 22 anni fa, nel 2002. Quel che sembra certo, agli occhi di tutti, è che il destino di queste console gioco sia davvero segnato.

Ovviamente, le reazioni degli utenti a questa tragica notizia non si sono affatto fatte attendere. Sono già tanti coloro i quali sono caduti nella disperazione più totale e non comprendono come, un’azienda che ha lanciato alcuni dispositivi di nuova generazione pochissimo tempo fa, possa decidere, da un momento all’altro, che è arrivata l’ora di fermarsi.

Eppure le loro vendite e gli utilizzatori non sono scemati. Anzi, si può dire che siano anche aumentati. In più, nell’ultimo periodo, Microsoft, ha addirittura annunciato l’arrivo di un altro dispositivo di nuovissima generazione nel 2026. Come può accadere una cosa del genere? Beh, come sono tanti quelli disperati e che non vedono via di uscita, sono in numero enorme anche quelli più ottimisti.

Sì, e questi ultimi sostengono che una cosa del genere non possa mai accadere. Microsoft, per questi, non lascerà mai il mercato ai suoi competitor orientali come Sony e Nintendo. Eppure, la notizia è stata messa su e condivisa dal Financial Times che non è proprio l’ultima delle fonti. Si deve trattare, quindi, per forza di cose, di una attendibile.

Microsoft non produrrà più le sue XBox.

Ormai, sembra proprio che il dado sia tratto e che non ci sia più nulla da fare. Il destino di queste console gioco tanto amate e dell’azienda che le produce è, ormai, segnato ed in maniera definitiva. Non si potrà più tornare indietro. E tutto ciò ha un solo ed unico responsabile. Parliamo del Cloud per il Gaming che giocherà un ruolo fondamentale in questo frangente.

Quest’ultimo, al momento, non è molto conosciuto ed utilizzato dagli utenti. Ma si prevede che, nel corso dei prossimi anni, saranno molti di più gli utenti che si avvarranno di questo importantissimo strumento. Pertanto, se tutto ciò si rivelerà veritiero, ecco che Microsoft potrebbe essere tentata dall’abbandono della produzione di tali console.

E, quindi, di conseguenza, si dedicherà interamente al settore riguardante il Cloud. Un suo abbandono, ovviamente, spianerà la strada della produzione e vendita delle console gioco ai suoi competitor di cui abbiamo già accennato in precedenza. Ma Microsoft sarà l’unica ad offrire servizi per il Cloud Gaming. Ed anche se la strada pare sia già segnata, non sarà percorso prima, almeno, del 2026.