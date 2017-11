Cosmic Watch App: Orologio Astronomico e Planetario Tascabile

da Davide Caprotti

Abbiamo provato Cosmic Watch, l’applicazione per dispositivi iOS ed Android che riproduce un vero e proprio orologio astronomico tridimensionale su tablet e smartphone. E’ un app scientifica che riesce anche ad intrattenere e divertire.

E’ possibile riprodurre un orologio astronomico sullo smartphone? Gli appassionati di astronomia apprezzeranno certamente l’app Cosmic Watch, un vero e proprio capolavoro di computer grafica. Parliamo di un applicazione di astronomia per dispositivi iOS e Android che integra numerose funzioni. Alla base di questa app c’è la riproduzione tridimensionale di Terra, Universo, Luna e Pianeti del Sistema Solare. Cosmic Watch consente, per esempio, di sapere l’orario in qualsiasi punto del pianeta o di osservare la posizione di tutti i pianeti in tempo reale e in precisi momento temporale. Ma esistono svariati modi per utilizzare l’app Cosmic Watch che vi illustreremo.

L’app con Orologio Astronomico

Al centro di Cosmic Watch c’è la Terra, il nostro magnifico pianeta. L’orologio astronomico integrato, permette con dei semplici tocchi di sapere un sacco di nozioni astronomiche e scientifiche. E’ possibile visualizzare l’orario in qualsiasi luogo del pianeta e osservare la posizione dei pianeti e delle costellazioni in correlazione alla Terra. La riproduzione tridimensionale dei modelli permette di prevedere posizione di Luna, Sole, Stelle e Pianeti, in un preciso momento della giornata, oppure, per curiosi e nostalgici, osservare la situazione astronomica del passato. L’orologio astronomico digitale è una riproduzione tridimensionale fantastica, realizzata con estrema cura e realmente funzionale. Abbiamo provato Cosmic Watch per iPhone, scoprendo come un’applicazione così complessa e dispendiosa per la GPU dello smartphone non abbia in realtà mai causato problemi, rallentamenti o chiusure improvvise.

Le funzioni di Cosmic Watch

Questa app non è solo un fantastico orologio astronomico, bensì un contenitore di funzioni e strumenti pronte all’uso, per tutti gli appassionati di astronomia. Vediamo le principali funzionalità offerte dall’applicazione Cosmic Watch:

Orario Mondiale in tempo reale : permette di sapere che ore sono in ogni luogo del pianeta, con una riproduzione 3D del globo.

: permette di sapere che ore sono in ogni luogo del pianeta, con una riproduzione 3D del globo. Orologio con interfaccia grafica modificabile .

Movimento del Sole : permette di prevedere a che ora ci sarà alba e tramonto, in qualsiasi parte del mondo.

: permette di prevedere a che ora ci sarà alba e tramonto, in qualsiasi parte del mondo. Navigazione celeste : è possibile allineare l’applicazione ai punti cardinali e visualizzare il movimento del sole, della luna e dei pianeti, in tempo reale.

: è possibile allineare l’applicazione ai punti cardinali e visualizzare il movimento del sole, della luna e dei pianeti, in tempo reale. Macchina del tempo (la nostra preferita): permette di esplorare le posizioni degli oggetti celesti nel passato, presente e futuro.

(la nostra preferita): permette di esplorare le posizioni degli oggetti celesti nel passato, presente e futuro. Orientamento per telescopi : permette di regolare il telescopio con le coordinate equatoriali.

: permette di regolare il telescopio con le coordinate equatoriali. Planetario digitale : permette di scoprire il sistema solare da un punto di vista differente.

: permette di scoprire il sistema solare da un punto di vista differente. Rilevatore di eclissi solare : permette di scoprire quando e dove sarà la prossima eclissi solare.

Si fa pagare, ma è proprio fantastica

Fare una passeggiata nel passato e scoprire la posizione astronomica di stelle e pianeti il giorno della propria nascita, vale il prezzo dell’applicazione. Sarà che sono un nostalgico appassionato di astronomia, per qualcuno un semplice spendaccione, ma spendere circa 5€ per acquistare un app di questo valore è una di quelle cose che bisogna provare nella vita. Cosmic Watch non è molto conosciuta in Italia, forse per la mancanza della lingua italiana, ma vale davvero la pena di provarla. Si tratta comunque di un applicazione dal contenuto educativo, che potrebbe essere utilizzata tranquillamente anche in contesti scolastici, per scopi prettamente didattici e culturali.

