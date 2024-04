Scatole di scarpe vuote: se ne hai in casa non buttarle, ora sono ricercatissime e valgono alcune centinaia di euro | Ecco quelle più richieste

Le scarpe sono un accessorio che viene indossato in qualsiasi momento della giornata ed in ogni occasione o stagione dell’anno ed in ogni casa ce ne sono sempre tantissime paia.

Ovviamente, di conseguenza, ci si ritrova invasi da tantissime scatole di scarpe. E molto spesso il pensiero comune di tutti i cittadini è quello di buttarle, conservando però le scarpe, per far sì che ci sia il posto per altre cose da conservare o per altri scatoli. Sì, perché si pensa che non servano, non siano utili. Ma non si sa che ci si sbaglia di grosso.

E non parliamo soltanto di quelle che custodiscono ancora, al loro interno, le scarpe, come in negozio. parliamo anche di quelli che, ormai, sono vuoti perché ciò che contenevano è andato via, gettato in pattumiera o regalato a qualcuno poiché non funzionale e, quindi, di conseguenza non viene indossato. Insomma, le scatole di scarpe non vanno buttate.

Ma perché facciamo questa affermazione? Bene, dovete capire che esiste chi pagherebbe, ed anche tanto, per averle. Ma come è possibile una cosa del genere? Cosa se ne farebbero di una o più scatole di scarpe vuote? Si tratta di cose ingombranti, che occupano spazio che potrebbe essere riservato ad altro di ben più necessario in casa.

Beh, questo è ciò che pensa la stragrande maggioranza della popolazione. Ma c’é una fetta di quest’ultima che la pensa ben più diversamente, in special modo in quest’ultimo periodo in cui si parla troppo spesso, purtroppo, di problemi legati all’inquinamento atmosferico e dei metodi utili a frenare una deriva che porta alla morte della Terra.

C’é chi paga per le scatole di scarpe e dare loro nuova vita!

Ebbene sì, sono molti coloro i quali, partendo dalle piccole cose, dai piccoli gesti quotidiani, vogliono dare una mano per salvare l’ambiente, il nostro Pianeta. E la scatole di scarpe sono una delle cose che utilizzano per riciclare. Ebbene sì, avete capito benissimo. E sono tantissimi i nuovi utilizzi che vengono assegnati ad esse.

Pensiamo, ad esempio, al fatto che le scatole in questione possono essere usate per conservare al loro interno le magliette utilizzate in estate. Si ripongono al loro interno per poi andarle a pescare l’anno successivo. Ma, ovviamente, non è finita qui. Sono molti quelli che le fanno diventare dei contenitori per bracciali, orecchini, collane.

E, ovviamente, queste scatole, prima di essere assegnate alla loro nuova funzione, vengono decorate, rese più carine, simpatiche. Infine, dovete sapere che si possono anche creare delle vere e proprie scarpiere con aperture su di uno dei quattro lati. E, ovviamente, possono essere decorate a piacimento. Noi vi consigliamo di provarci per dare nuova vita a queste scatole in modo da dare una mano all’ambiente e risparmiare.