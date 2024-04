LIDL office: la nuova pagine di offerte è pazzesca e dispone di soluzioni per ogni esigenza sempre a basso costo | Non lasciartela scappare

Chi lo ha detto che Lidl, la grande catena di supermercati attiva nel settore discount, pensa solo alla casa, al giardinaggio e al fai da te?

Non è affatto così. Ed i volantini che, mese dopo mese, propone ai suoi clienti confermano quanto vi abbiamo detto poc’anzi. E’ vero che apre sempre con i generi alimentari, con i prodotti per la bellezza e la cura del corpo e delle abitazioni, ma dovete sapere che ha anche tantissimo altro. Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto, ad esempio, delle idee per il vostro giardino.

Che questo sia grande o piccolo, si trovi nel cortile di casa o sul vostro balcone o terrazzo, Lidl ha sempre quello che fa per voi, dagli attrezzi alle piante, ai semi ed ai bulbi. Non c’é cosa, poi, che non riuscirete a trovare per avere soddisfazioni nei vostri hobbies. Vi abbiamo presentato, ad esempio, la piattaforma con saldatore.

Ed inoltre, ci sono trapani, avvitatori. Ora, invece, è il turno dell’ufficio. Sì, perché questa catena di supermercati ha tutto ciò che può servire all’interno di questi luoghi di lavoro. Ed i prezzi sono super vantaggiosi. Con pochissimi euro, porterete via un botto di prodotti. Vediamo, allora, insieme, cosa è possibile acquistare.

Ad aprile da Lidl tante offerte incredibili sui prodotti da ufficio!

Innanzitutto, troviamo l’Orologio Led Da Parete E Da Tavolo Auriol, con due cambi colore e 115 colorazioni possibili, 3 sveglie impostabili. Nella confezione sono incluse anche le batterie ed il costo è di 11,99 euro. Da United Office, poi, arriva il distruggidocumenti che si avvia e si ferma in maniera automatica. E’ proposto in vendita a 17,99 euro.

Poi, c’é un altro prodotto molto utile in ufficio, ma anche a casa. Parliamo del Plastificatore A4 di United Office che può plastificare i vostri documenti sia a caldo che a freddo. Incluse nella confezioni ci sono anche 30 pellicole. C’é uno sconto di 5 euro su questo prodotto e lo pagherete solo 19,99 euro. Non possono mancare i fogli per plastificatore.

Sono 80 pezzi, di cui 40 A4 e 40 A5 a 4,99 euro. Se siete alla ricerca di qualcosa per poter organizzare al meglio i vostri documenti cartacei o il vostro materiale di cancelleria, ecco il box portaoggetti a cassettiera a 5,99 euro. Se, invece, volete un box portaoggetti da porre sulla vostra scrivania, troverete anche questo, da 17 litri, a 4,99 euro.

Silvercrest, poi, ha realizzato un mouse ottico wireless con ricevitore USB e Lidl lo propone in vendita a 7,99 euro. Troverete anche il set tastiera + mouse senza cavi e con una portata di ben 30 metri a 14,99 euro. Infine, le batterie Energizer a 4,99 euro alla confezione. Ma se ne acquistate due, le pagherete soltanto 7,48 euro. Insomma, tocca approfittarne, ma solo fino a domenica 7 aprile!