Google Wallet: cos’è e come funziona | Puoi aggiungere le tessere del supermercato

Google Wallet è uno strumento divenuto indispensabile. Scopriamo tutto di lui: sappiate che potrete aggiungere anche le tessere del supermercato.

Il Wallet di Google è uno dei tanti servizi che il colosso tech di Mountain View mette a disposizione degli utenti di tutto il mondo. Si tratta di un metodo efficace per tenere tutto a portata di mano, al sicuro e, soprattutto, in un unico posto. Bisogna partire, però, dal presupposto, che sia una prerogativa degli utenti che sono in possesso di device Android.

Innanzitutto, c’é da sapere che si possono tenere sul proprio smartphone tutte le carte di credito. In questo modo, i pagamenti saranno super sicuri e, soprattutto, si tengono lontani tutti i truffatori che non riusciranno a clonare le vostre carte rubando per strada, sui messi pubblici, il portafoglio del povero malcapitato di turno.

Tuttavia, dovete sapere che questo portafoglio digitale non è in grado di contenere solo le carte di credito o di debito, ma gli utenti vi ci possono caricare molto altro. Parliamo delle carte di imbarco aereo, dei biglietti per i concerti per i treni e, finanche, come già accennato, le carte fedeltà di tantissimi supermercati italiani. Scopriamo come fare.

Google Wallet: un contenitore per le tessere dei supermercati

Come abbiamo accennato in precedenza, Google Wallet non è solo un luogo sicuro per le carte bancarie e per i pagamenti all’interno dei negozi. Al suo interno è possibile caricare e carte di imbarco per i viaggi in aereo, ma anche i biglietti acquistati per un concerto, per una partita, per andare a teatro Insomma, ci potrete inserire di tutto.

Altra caratteristica importante, poi, è, senza ombra di dubbio, la possibilità di caricare all’interno di questo portafoglio digitale, tutte le tessere dei supermercati che siete soliti frequentare maggiormente Ebbene sì, avete capito benissimo Scopriamo insieme come è possibile farlo: è davvero semplicissimo.

Le carte dei supermercati le inserisci così

Si tratta di una caratteristica che vi consentirà di lasciare davvero il portafoglio a casa senza correre il rischio di perderlo o di essere derubati. Sono state tante le richieste degli utenti che pregavano Google di offrire questa possibilità ed il colosso tech li ha accontentati. Ecco che è arrivata una sezione dedicata proprio alle tessere fedeltà.

Per inserirle tutte, basterà aprire l’applicazione in questione. Nella schermata principale, in basso a destra, c’é un pulsante con su scritto “+ Aggiungi a Wallet“. Cliccateci su e scegliete l’opzione “Carta fedeltà”. Vi si aprirà un mondo di catene di supermercati presenti in tutta Italia e, se tra quelle elencate non dovesse apparire quella di cui avete bisogno, basterà sceglierla manualmente. Cliccate sul nome, fate la scansione della carta fedeltà ed il gioco è fatto.