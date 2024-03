Arrivano le Tv Trasparenti: ecco come guardarle, chi li produce e quanto costano | Ti catapulteranno in nuovo mondo immersivo

Scopriamo insieme l’ultima, eccitante, novità nel campo delle televisioni: le tv trasparenti. Si tratta di modelli di ultima generazione, capaci di essere non solo un apparecchio elettronico, quanto un vero e proprio oggetto di arredamento.

Qual è il futuro della televisione? Un tempo le TV erano pesanti ‘casse’, elettrodomestici rettangolari e giganti. Scatoloni catodici che sfarfallavano un’immagine granulosa e incerta. In seguito si è passati a TV sempre più sottili e filiformi; pannelli oblunghi e agili. Più un proiettore che una televisione nel senso classico del termine; i pubblicitari amano parlare di ‘cinema nel salotto’.

Qual è l’ ultima novità nel campo? Da tempo si parla di televisori trasparenti ‘smart’, capaci di nuove rivoluzionarie capacità. In particolare è stata Samsung ed LG Electronics a presentare due modelli definiti stupefacenti, certo superiori alle performance alle quali siamo abituati.

Televisione o arredamento di alto lusso? Il dubbio viene, guardando ai modelli in questione. Le linee sono infatti essenziali, quasi minimaliste. E lo schermo è del tutto, irrimediabilmente, trasparente. Quando è spento pertanto ci si può guardare ‘attraverso’.

Ma non è l’ unico elemento di novità. Si tratta infatti di televisori ‘smart’, intelligenti. E qual è il tormentone del periodo, se non l’intelligenza artificiale? I nuovi modelli si propongono infatti come ultra accessoriati, con la IA quale elemento caratterizzante, principale. IA come soluzione a ogni problema dei televisori attuali; IA come possibile interpretazione dei dubbi, dei dilemmi, dei problemi del consumatore. Funzionerà? Difficile pronosticarlo con chiarezza.

I nuovi televisori nel dettaglio, ecco tutte le specifiche tecniche

Scendendo nel dettaglio LG Electronics ha proposto un modello di TV trasparente wireless, il cosiddetto ‘LG Signature Oled T’. Il dispositivo è munito di schermo 4K da 77 pollici, in modalità wirelss. Niente più schermi neri, ma una trasparenza gradita ed esteticamente accattivante.

Il modello di LG Electronics inoltre disporre del cosiddetto ‘Zero Connect Box‘, una scatola con tutte le funzioni caratteristiche di una tv, collocato in un altro spazio a confronto con lo schermo. Insomma si vuole davvero evitare ogni minimo ingombro. La tv in questione inoltre può essere utilizzata tanto in funzione trasparente quanto opaca.

Guardando invece al modello della Samsung, questo funziona sulla base di un microscopico chip: La TV si presenta con un design modulare, adattabile a seconda della stanza e della casa. Un prototipo caratterizzato da una tecnologia indubbiamente potente, ma nel contempo di grande design di alto livello.