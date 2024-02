Piano ad induzione: pochi sanno come ripararlo nel caso ti si crepasse | Ecco il metodo dei tecnici qualificati prima della sostituzione

Il piano ad induzione consente di cucinare le pietanze di tutti i giorni in maniera più rapida rispetto ai tradizionali fornelli a gas che sono in casa.

Va da sé che minore è il tempo di utilizzo, minore è il consumo di energia. Ed in questo tempo di crisi economica, sociale ed energetica, si tratta di un ottimo strumento utile ad ottenere il risparmio tanto desiderato. Sappiamo tutti che sono aumentati i prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi. Per non parlare, poi, dell’alto tasso di inflazione che sta anche depauperando i risparmi sui conti correnti degli italiani.

Ed in questa situazione gravissima, ciò che fa maggiormente paura, sono le bollette della luce e del gas. Ecco perché sarebbe utile sostituire i fornelli a gas con i piani di cottura a induzione. E, poi, anche l’ambiente ringrazierà. Insomma, ci sono tantissimi vantaggi, compreso quello relativo alla loro pulizia. È molto semplice dato che si tratta di una superficie completamente piana.

Purtroppo, però, si tratta di un elettrodomestico molto, ma molto delicato e, molto spesso, capita che si lesioni o si scheggi. E le motivazioni posso o essere davvero tantissime. Pensiamo, ad esempio, alle padelle ed alle pentole che non possono essere utilizzate per la cottura su questa particolare tipologia di piano di cottura. Altre volte, invece, capita che si possano lesionare a causa di coltelli o forchette che vanno a cadere su di essi.

Anche poggiare violentemente le stoviglie su di essi può essere causa di rotture significative. E sono molto quelli che , una volta scheggiato, lo sostituiscono. Questo processo, però, non costa affatto poco. Pensate che tra acquisto e montaggio, potrebbero occorrere più di 500 euro. Dovete sapere, però, che potrete utilizzare un metodo fantastico, efficiente per la loro riparazione.

Riparare un piano ad induzione scheggiato si può: ecco il metodo utilizzato dai tecnici esperti.

E dovete sapere che si tratta della soluzione fai da te migliore possibile. I risultati sono garantiti. Riparerete il vostro piano ad induzione in men che non si dica. Certo, bisognerebbe stare attenti affinché il piano non si deteriori. Vi abbiamo già spiegato cosa può causare questa tipologia di danni. Ma grazie a questo metodo, non riscontrerete più alcun tipo di problematica. Anzi, vi sembrerà come nuovo.

E tutto grazie al Kit di riparazione che contiene al suo interno tutti gli strumenti necessari ad operare, compresi resine e silicone. In pratica , con un piccolissimo investimento, otterrete un risultato fantastico. Questo è il metodo utilizzato dai tecnici esperti del settore. Ovviamente, però, prima di avviare questo tipo di riparazione, bisogna capire l’entità del danno.

Si, perché questo metodo fai da te, è un’ottima soluzione alle scheggiature di lieve entità. Per problematiche maggiori, il nostro consiglio è quello di affidarvi ad un manutentore esperto che possa, così, riparare il vostro piano senza lasciare alcuna traccia della scheggiatura precedente. In entrambi i casi, il costo sarà di gran lunga minore rispetto a quello della sua sostituzione.