Casa sicura e gratis: con il nuovo Bonus Sicurezza installi telecamere, antifurti e allarmi con la massima detrazione | Mai visto nulla di simile

Di Bonus, stanziati dai Governi che si sono succeduti nell’ultimo periodo, ne abbiamo visti tantissimi ed alcuni risultano essere ancora in essere.

Uno di quelli maggiormente apprezzati, come ben sapete, è il Bonus Bollette che ha consentito, e consente ancora, alle finanze familiari di respirare in un momento di crisi economica, sociale ed energetica come quello che si sta vivendi, ormai, da quattro anni a questa parte. Ovviamente, non si tratta dell’unica misura di sostegno messa sul banco dai vari Governi.

Pensiamo, ad esempio, all’Ecobonus, al SuperBonus 110% o a quello al 90%. E la lista potrebbe essere ancora lunga se solo si pensa al Sisma Bonus o al Bonus Mobili (ed elettrodomestici) o a tanti altri ancora. Insomma, le famiglie italiane hanno potuto sorridere in questo periodo ed hanno avuto anche la possibilità di ristrutturare, anzi, di rivoluzionare le proprie abitazioni fruendo di tutte le agevolazioni possibili.

Alcuni di questi Bonus sono attivi anche quest’anno, altri sono stati rimodulati e prorogato o fino alla fine del 2024 o fino al prossimo anno. Insomma, c’è ancora tanto da poter fare. Tra quelli che sono attivi quest’anno, ce n’è uno davvero importante che pone al centro la sicurezza degli utenti e della loro intimità. Ovviamente, stiamo parlando della sicurezza delle loro abitazioni.

La misura di sostegno in questione è il Bonus Sicurezza. Grazie ad esso, si potranno installare in casa, in giardino, lungo il perimetro della propria proprietà, videocamere di sorveglianza, antifurti in modo che si possano dormire sonni tranquilli. Ed i vantaggi derivanti da esso sono davvero enormi ed è proprio il caso di approfittarne subito, dato che non se ne conosce la durata.

Avere una casa sicura senza sborsare soldi si può grazie al Bonus Sicurezza.

Il Governo ha voluto immettere, anche quest’anno, una misura tale da incentivare tutte le famiglie italiane a provvedere alla loro sicurezza ed a quella delle loro abitazioni. Dovete sapere, poi, che possono richiederla non solo i proprietari delle case, ma anche chi è locatario, usufruttuario o chi è in possesso di contratto di comodato d’uso. Insomma, possiamo dire che sia per tutti.

Le spese ammissibili sono quelle derivanti dall’acquisto e dalla installazione di dispositivi come videocamere di sorveglianza, antifurti, ma anche di porte.bkindate o spioncini smart. Inoltre, rientrano in questo Bonus anche cassaforti, vetri anti sfondamento, inferriate. E la lista è ancora molto, ma molto lunga. Ma potremmo anche sintetizzare il tutto.

E farlo dicendo che sono ammissibili tutte le spese per acquisto ed installazione di dispositivi atti a innalzare i livelli di sicurezza delle abitazioni. Il tetto massimo di spesa è fissato a 96 mila euro e, ovviamente, bisognerà tenere conservate tutte le ricevute attestanti le spese realmente effettuate e quietanzate attraverso metodi di pagamento tracciabili. Il pagamento in contanti non è contemplato. Inoltre, c’è da dire che si avrà indietro il 50% delle spese sostenute, dilazionato dieci anni, come detrazione sulla dichiarazione dei redditi.