Condizionatori, arriva il mega bonus: case fresche a costi bassissimi

Il caro energia ha recentemente colpito l’Italia e anche l’Europa in generale, mettendo in seria difficoltà tutti i cittadini del continente.

Il tutto è iniziato indicativamente un anno fa, più precisamente in corrispondenza dello scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente comportato delle conseguenze importanti sia dal punto di vista economico che energetico.

Primo tra tutti ricordiamo l’aumento senza criterio del costo delle materie prime, che si è riflettuto a sua volta direttamente in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare. A questo è poi seguito l’aumento folle del costo dell’energia in generale, andando a comprendere sia l’energia elettrica che il gas metano. È stato proprio l’aumento dell’energia che ha costretto le principali aziende fornitrici ad aumentare il costo relativo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere a livello dei cittadini europei.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee si sono attivati immediatamente, prendendo dei provvedimenti mirati proprio a fronteggiare la gravosa situazione del caro energia, e aiutare in particolar modo le fasce di popolazione più bisognose.

Stando al governo italiano, per esempio, ricordiamo nello specifico tutti i provvedimenti messi in essere grazie alla pubblicazione dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto per esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili in maniera diretta e veloce dal costo relativo delle bollette mensili dell’energia. A parte questo, il governo italiano ha anche introdotto alcune agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali essendo caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica (A o superiore) consentono di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Nuovi bonus in arrivo

Purtroppo tutti questi aiuti, arrivati sia dal governo che dalle regioni, non sono stati sufficienti per tantissime famiglie italiane, che faticano tantissimo ad arrivare alla fine del mese, e rischiano talvolta di incorrere nella soglia di povertà.

Fortunatamente arrivano buone notizie a tal proposito, dal momento che sta per arrivare un nuovo bonus riguardante nello specifico i condizionatori, che andrà a rinnovare quello degli anni precedenti. A partire dallo 17 febbraio, sarà possibile detrarre infatti il costo del condizionatore a livello fiscale. Vanno soddisfatti in particolare alcuni requisiti: i condizionatori devono infatti essere acquistati entro la fine dell’anno corrente, ovvero il 31 dicembre 2023.

In questo caso si ha diritto a una detrazione pari esattamente al 50% dell’importo pagato per l’acquisto del condizionatore. La detrazione aumenta fino al 65% nel caso in cui si vada a sostituire un impianto di vecchia realizzazione, con un condizionatore nuovo, caratterizzato da un’alta classe d’efficienza energetica.