Francesco Facchinetti, nuovo arrivo in famiglia: eccola qui

Francesco Facchinetti è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. E’ seguitissimo sui social, dove ogni giorno condivide moltissimo con i fan. Il suo ultimo post riguarda una notizia bellissima.

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disco jockey e imprenditore nato a Milano nel 1980, città in cui è anche cresciuto e vive ancora oggi. E’ figlio d’arte, in quanto il padre è Roby Facchinetti, cantante italiano. Francesco fino al 2006 era noto come DJ Francesco, oggi però la sua figura è cambiata, infatti è un personaggio televisivo seguitissimo sui social e con i suoi fan condivide tutto ciò che riguarda la sua vita privata e lavorativa.

La carriera di Facchinetti è iniziata nei primi anni duemila, quando a soli venti anni compone e pubblica la canzone La canzone del capitano, brano divenuto in poco tempo un tormentone e che oggi è ancora ascoltato, cantato e ballato.

Subito dopo il suo primo debutto, la carriera di Francesco decolla e partecipa a diversi programmi televisivi come il Festival di Sanremo, L’isola dei Famosi e Striscia la notizia. In quegli anni conosce la sua prima moglie, Alessia Marcuzzi, una nota conduttrice italiana, con la quale ha una figlia.

Ad oggi Facchinetti ha altri figli avuti con la sua attuale moglie Helena Faissol e la famiglia sembra allargarsi, a comunicarlo a tutti i fan è proprio il conduttore, con estrema felicità ed emozione.

Il post-annuncio di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti, ama condividere ogni giorno contenuti e diversi eventi nelle storie con i suoi fan e seguaci sui social. I suoi post sono di diverso tipo, infatti mostra spesso la sua routine, foto con i suoi figli e spesso anche progetti lavorativi.

Le ultime storie di Instagram di Francesco sono diverse, condivide con i fan un enorme gioia ed emozione, il motivo è il nuovo arrivo in casa Facchinetti, è nata la piccola.

Le parole di gioia e amore di Francesco

Francesco Facchinetti e la moglie Helena sono al settimo cielo, è appena nata la loro piccola Liv. Il conduttore ha condiviso su Instagram una foto della piccola mentre la sua mano e quella della moglie la proteggono.

Francesco ha scritto: “Amore auguri! Sei nata nel giorno della festa delle donne non a caso…avevi delle manine piccolissime. Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e la determinazione , la fantasia e l’intraprendenza che faranno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te..per sempre. Auguri Liv”.