Digitale terrestre: a ottobre cambia tutto di nuovo | Segui queste istruzioni per non restare senza segnale

Ancora cambiamenti per il Digitale Terrestre questo mese di ottobre. Ecco cosa c’è da fare per non restarne senza.

Siamo nuovamente di fronte a dei cambiamenti che andranno, senza ombra di dubbio, a rivoluzionare la visione dei vari canali Tv. Queste, però, dovrebbero essere le battute finali di una transizione verso la nuova tecnologia del digitale terrestre che è iniziata già qualche anno fa ed ha avuto conseguenze negative in tutto il paese.

In alcuni casi, infatti, come ben sapete, parte del territorio italiano è stato tagliato letteralmente fuori dalla rivoluzione digitale. Poi, c’è da mettere in conto che il parco dispositivi nelle case delle famiglie italiane non era poi così nuovo e tecnologico. Per fortuna, però, i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno provveduto ad offrire dei bonus per sostituire i vecchi tv.

Di cambiamenti, nel tempo, ce ne sono stati davvero tantissimi, partendo dalla tecnologia di trasmissione, ora in HD, fino ad arrivare alle nuove numerazioni dei canali che sono totalmente cambiate. Ecco che, in tutto questo marasma, arrivano nuovi cambiamenti. Scopriamo insieme cosa fare per non restarne tagliati fuori.

Ottobre: mese di cambiamenti per il Digitale Terrestre

Di solito, la stagione dei cambiamenti è la primavera, ma, in questo caso, invece, sarà l’autunno. Bisogna prepararsi a delle novità. Ebbene sì, avete capito benissimo, non si tratta di un solo mutamento, bensì di due che andranno a modificare qualcosa di davvero importante nell’economia della vita di tutti i giorni.

Nonostante alcune problematiche che gli utenti continuano a dover affrontare quotidianamente, la rivoluzione del digitale terrestre non si ferma, va spedita. Ecco che, allora, è meglio venire a conoscenza di tutto quello che c’é da sapere per non farsi trovare impreparati quando il cambio vero e proprio avverrà. Scopriamo le novità e cosa fare per nn restare indietro.

Solo così si riuscirà ad avere il segnale

Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, saranno due i cambiamenti in questo mese di ottobre. Il primo di questi riguarda tutti i cittadini sul territorio nazionale. All’interno del MUX Cairo Due, c’é un cambio di denominazione del canale da Premio Time a Premio Club. Resta valida comunque la numerazione precedente.

Passiamo, adesso, al secondo cambiamento che riguarderà soltanto una delle regioni italiane, ovvero il Lazio. In questo caso, all’interno del MUX Locale 1, il canale Tele Radio Leo, è passato all’MPEG-4 H.264 in HD. Anche in questo caso, resterà invariata la numerazione precedenza. Nel caso in cui doveste riscontrare problematiche, vi conviene acquistare un amplificatore di segnale.