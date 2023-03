Adriano Celentano, la tragedia divulgata così: “rischia di morire”

Il cantante Adriano Celentano è uno dei più amati e ammirati d’Italia: la sua musica ha fatto la storia musicale del nostro Paese. La sua ultima storia su Instagram usa parole molto forti, ecco cosa ha detto.

Adriano Celentano è un cantautore, showman, regista, sceneggiatore, attore – e molto altro – italiano, in particolare è nato a Milano nel 1938. E’ uno dei cantanti che hanno ispirato gli artisti che oggi come lui, hanno fatto la storia di epoche diverse del nostro paese. Adriano è conosciuto anche come il Molleggiato, questo per il suo stile nel ballare che come altri coetanei come Morandi, Ranieri e Baglioni, aveva.

Celentano ha avuto una carriera molto ricca e brillante, principalmente a livello musicale ma si è immerso anche nel cinema italiano, dando prova a tutti della sua bravura e del suo talento. Tra le canzoni che hanno fatto più successo e che sono arrivate oltre oceano, ricordiamo senz’altro Azzurro, 24mila baci, Il ragazzo della via Gluck e L’emozione non ha voce. Non ci sono generazioni tutt’ora che non conoscano questi brani.

Adriano conosce Milena Cantù nel 1958 e con lei sarà molto legato fin quando non si sposa in segreto con Claudia Mori nel 1963. I due continuano a vivere separati fino al 1985, dopo quell’anno poi si avvicinano e lavorano insieme con il Clan Celentano.

I due hanno tre figli, Rosalinda, Rosita e Giacomo. Nota della famiglia Celentano è anche la nipote di Adriano, Alessandra che da anni è giudice e insegnante del programma di Maria De Filippi, Amici.

Il post su Instagram di Adriano Celentano

Adriano Celentano è molto seguito sui social, in particolare su Instagram, dove condivide spesso contenuti con i suoi fan e seguaci. I suoi post sono di diverso tipo, essendo il cantante un uomo di cultura e interessato a molti ambiti.

Celentano si è spesso espresso in termini di politica, condividendo con il pubblico il suo pensiero e i suoi ideali, senza veli o timori di giudizio. Il suo ultimo post, di poche ore fa, riguarda uno di questi.

Le parole di Celentano

Adriano ha condiviso solo poche ore fa un post in cui ha mostrato per iscritto alcuni suoi pensieri riguardo la politica, ha affermato: “Io non sono mai stato di destra e…tuttavia non mi dispiace il modo di governare della nostra Giorgia […]”.

Poi ha continuato: “Tutti sappiamo che chi scappa da quei paesi eternamente in guerra, rischia a dir poco di morire annegato. Gente povera che si aggrappa all’unico spiraglio di LIBERTA‘”, ha detto, soffermandosi sull’incidente avvenuto pochi giorni fa. Adriano ha inoltre si è firmato come “L’inesistente“.