Paolo Bonolis, la verità intima con Sonia: “Ci diamo dentro…”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati della televisione italiana e negli ultimi mesi ha i riflettori addosso a causa del gossip sul suo matrimonio. Paolo lascia una dichiarazione che toglie ogni dubbio.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano amatissimo dal pubblico, oggi ha 61 anni e conduce, come agli esordi della sua carriera e con la stessa grinta, sempre più apprezzato. Il conduttore è quotidianamente soggetto della cronaca italiana, questa volta però, non per la sua vita privata.

Bonolis arriva dietro gli schermi della televisione nel 1981, con “Tre, due, uno, contatto”, presentando un programma dedicato ai bambini di casa Rai. Nel 1982 si sposta in Mediaset, da quel momento diviene un volto molto noto e ammirato, conducendo “Bim Bum Bam“. Programmi di grande successo si rivelano essere “Chi ha incastrato Peter Pan”, “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. Paolo è sempre affiancato – sia sotto i riflettori che nella vita privata – dall’amico e collega Luca Laurenti.

Il conduttore è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, anche lei volto noto dello spettacolo italiano. Con la donna ha tre figli Davide, Silvia e Adele. La coppia è al centro del gossip italiano costantemente, le voci riguardo la separazione sono sempre di più.

In un’intervista, Paolo ha dato un’informazione spinta riguardo la sua relazione con la moglie, dichiarando un dettaglio che non avremmo mai immaginato.

Le parole di Paolo: “Ci diamo dentro”

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati intervistati a inizio anni 2000 da ‘Le Iene’. I due hanno risposto ad una serie di domande sul loro rapporto unico di amicizia e alcune domande riguardavano la sfera sessuale dei due.

Durante questa intervista Bonolis ha dichiarato di aver avuto circa 7 donne nella sua vita e che con Sonia la relazione va benissimo. “Con Sonia ci diamo dentro” ha detto con un velo di malizia. Dopo le voci sul presunto divorzio e sul fatto che i due non andassero d’accordo da anni – c’è chi sostiene che dall’inizio della loro storia d’amore i due non avessero neanche rapporti – queste affermazioni sono cadute dopo le parole di Paolo.

Nelle ultime settimane Sonia ha dichiarato di vivere in una casa diversa rispetto quella di Paolo, dicendo che questa scelta è salutare per la relazione e così si sentono paradossalmente più uniti. Il video di ‘Le Iene’ è virale e ora tutti sanno che in realtà tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli le cose andavano benissimo e tutt’ora abbiamo motivi per crede che i due stiano ancora insieme.