Amazon, arrivano le offerte Apple a prezzi stracciati

I negozi e-commerce rappresentano una fonte considerevole di risparmio rispetto ad altri negozi tradizionali. Il più celebre tra tutti è senz’ombra di dubbio Amazon, che offre prezzi davvero concorrenziali (che permettono di risparmiare decine di euro rispetto ad altri siti) e un’assistenza attenta e molto rapida, così come le consegne in un giorno garantite da Amazon Prime.

Vediamo alcune delle offerte attualmente disponibili per tutta la lineup recente di Apple, tra smartphone, computer portatili e quant’altro.

Iniziamo ovviamente dal MacBook, con il modello Pro nella sua versione da 14 pollici. Questo modello (disponibile nella colorazione Grigio Siderale o Argento, a seconda dei propri gusti) è dotato del chip M1, il primo chip proprietario di Apple, che garantisce delle prestazioni davvero elevate, anche per i lavori più pesanti e impegnativi come ad esempio il video editing o l’utilizzo di Photoshop.

Il MacBook Pro classe 2021 è disponibile a soli 2099 euro, con uno sconto pari all’11% sul prezzo di listino, originariamente fissato a 2349 euro. Per chi fosse interessato, il MacBook è comodamente acquistabile raggiungendo questo indirizzo.

Nel caso in cui non si accontenti dei 14 pollici, è disponibile anche il MacBook Pro 2021 nella sua variante con display più ampio, da ben 16 pollici, venduto al prezzo di 2509 euro, rispetto agli originali 2849 euro del prezzo di listino. Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, potete raggiungerlo e consultare la scheda tecnica a questo indirizzo.

Altri dispositivi Apple in offerta

Passiamo poi al modello più recente, ovvero il MacBook Air classe 2022. Questo nuovo MacBook Air è dotato del chip M2, che rappresenta a tutti gli effetti la naturale evoluzione del chip M1 dell’anno scorso dei modelli sopracitati, con ancor più potenza di calcolo per le applicazioni e i software più pesanti. Il MacBook Air è dotato del nuovo display Liquid Retina da 13.6 pollici, con 256 GB di archiviazione SSD.

Il MacBook Air 2022 nella sua colorazione Grigio Siderale è disponibile a soli 1299 euro, contro i 1529 euro del prezzo di listino suggerito da Apple. Per chi fosse interessato a questo nuovo portatile, è raggiungibile cliccando su questo indirizzo.

Arriviamo infine a tutt’altro campo, con gli smartphone: è infatti disponibile iPhone 14, nella sua colorazione Mezzanotte, con 128 GB di storage di memoria disponibili per archiviare le proprie foto, video e applicazioni. L’iPhone 14 viene venduto a soli 999 euro, contro i 1029 euro del prezzo originario di listino. Per chi fosse interessato ad acquistare il nuovo smartphone della compagnia californiana, è raggiungibile comodamente per l’acquisto attraverso questo indirizzo.