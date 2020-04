Come Riavviare o Spegnere un computer da Remoto

da Davide Caprotti

In questa guida mi rivolgo a Professionisti IT, tecnici informatici o semplici smanettoni. Ho creato per voi un semplice script che permette di riavviare o spegnere un computer remoto, posizionato all’interno di una rete informatica aziendale o privata. Si tratta di file batch interattivo, che sfrutta le potenzialità dello strumento Psshutdown.exe presente nelle risorse Sysinternals. Grazie a questo programmino sarà possibile scegliere se riavviare o spegnere un computer presente nella rete, mediante l’inserimento delle credenziali di admin (locali o di dominio) della postazione interessata.

Come funziona

Per comodità, nella parte bassa dell’articolo è possibile scaricare il file compresso, contenente sia l’utility PsShutdown che lo script “PassTec_Shut.cmd”. Sarà sufficiente scaricare il file sul proprio computer e decomprimerlo per poterlo utilizzare immediatamente.

Ricordate che script e PsShutdown dovranno essere posizionati all’interno della stessa directory per poter funzionare.

Per spegnere o riavviare un computer remoto è sufficiente eseguire questa procedura: Scaricare il pacchetto “Script_ShutDown.zip” in fondo all’articolo; Estrarre entrambi i file presenti nella cartella compressa sul proprio PC (mantenendoli nella stessa directory); Eseguire lo script “PassTec_Shut.cmd” (doppio clic sul file); Selezionare la scelta “1” per lo spegnimento o la “2” per il riavvio del client remoto; In entrambi i casi saranno richieste le credenziali di un utente amministratore del computer remoto, “nome utente” e “password” e il nome della macchina da spegnere o riavviare. Al termine della procedura il messaggio di conferma indicherà che l’operazione è andata a buon fine.

Script per riavviare o spegnere un computer

Ecco nel dettaglio il contenuto del nostro Windows batch script che vi consentirà di riavviare o spegnere un computer da remoto.

:: Script Creato da Davide Caprotti == PASSIONEtecnologica.it == ECHO OFF CLS :MENU CLS ECHO ============= PROGRAMMA ============= ECHO ------------------------------------- ECHO 1. Voglio spegnere un Computer Remoto ECHO 2. Voglio riavviare un Computer Remoto ECHO 3. Esci ECHO. SET INPUT= SET /P INPUT=Inserisci la tua opzione: IF /I '%INPUT%'=='1' GOTO Selezione1 IF /I '%INPUT%'=='2' GOTO Selezione2 IF /I '%INPUT%'=='3' GOTO Quit CLS ECHO ============INSERIMENTO NON VALIDO============ ECHO ------------------------------------- ECHO Per favore seleziona una voce dal menu echo Menu [1-2] o seleziona 'Q' per uscire. ECHO ------------------------------------- ECHO ======PREMI UN TASTO PER CONTINUARE====== PAUSE > NUL GOTO MENU :Selezione1 @echo off ECHO === Hai scelto di spegnere un Computer sulla rete === ECHO === Inserisci le credenziali di admin, la password e il nome host del PC quando richiesti === CLS SET /P user="Inserisci il nome utente " CLS SET /P password="Inserisci la password " CLS SET /P machine="Inserisci il nome macchina " CLS psshutdown.exe -f -u %user% -p %password% \\%machine% %0\..\psshutdown.exe -f - t 5 -u %username% -p %password% \\%machine% ECHO ======OPERAZIONE TERMINATA. PREMI UN TASTO PER TORNARE AL MENU====== GOTO MENU :Selezione2 @echo off ECHO === Hai scelto di riavviare un Computer sulla rete === ECHO === Inserisci le credenziali di admin, la password e in nome host del pc quando richiesti === CLS SET /P user="Inserisci il nome utente " CLS SET /P password="Inserisci la password " CLS SET /P machine="Inserisci il nome macchina " CLS psshutdown.exe -r -f -u %user% -p %password% \\%machine% ECHO ======OPERAZIONE TERMINATA. PREMI UN TASTO PER TORNARE AL MENU====== GOTO MENU :Quit CLS ECHO ==============GRAZIE=============== ECHO ======PREMI UN TASTO PER USCIRE====== PAUSE >NUL

Qui sotto puoi sbloccare il download dello script per riavviare o spegnere un PC da remoto.