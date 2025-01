Maltempo e connessione internet: cosa fare se il modem e il router non funzionano se piove

Quando piove e c’é maltempo è possibile avere problemi di connessione internet. Ecco cosa fare se il modem o il router non funzionano.

La connessione internet, nel tempo, è diventata di fondamentale importanza per tutte le famiglie del mondo intero.

Viene utilizzata per svolgere qualsiasi attività nelle abitazione dal lavoro allo svago. Pensiamo, ad esempio, a quanti sono ancora in smart working.

Inoltre, poi, molti la utilizzano per studiare e sono tantissimi anche i cittadini che la utilizzano per le loro maratone sulle piattaforme che offrono contenuti in streaming.

Insomma, gli utilizzi sono tantissimi, ma può capitare, in special modo nelle giornate di maltempo, piovose che la connessione faccia i capricci ed i modem o i router non funzionino. Scopriamo come risolvere.

Connessione internet assente in caso di maltempo: cosa fare con il router o il modem

Quando c’é maltempo è possibile riscontrare problemi, con cause differenti, legati alla connessione internet. In particolar modo, quest’ultima può andare a tratti o, addirittura, essere assente. In questi frangenti, purtroppo, ci si sente isolati dato che non si potrà lavorare né studiare. Inoltre, ovviamente, non sarà possibile effettuare videochiamate o chiamate tramite internet, né inviare i soliti messaggini.

Per non parlare, poi, delle visione dei contenuti in streaming che viene bloccata all’improvviso in maniera forzata. Si tratta di una situazione assai spiacevole, un po’ come quella che provano tutti gli amanti dei giochi online che vengono interrotti, magari, sul più bello. Ecco, una volta capito quel che accade, cerchiamo di comprendere come porvi rimedio subito.

Ecco come risolvere se la connessione non va quando piove

A quanti non è mai capitato di provare una delle spiacevoli situazioni che abbiamo menzionato poc’anzi. Molto spesso, gli utenti non sanno come venir fuori da queste e risolvere le problematiche senza l’ausilio dell’assistenza. Tuttavia, dovete sapere che un modo c’é ed è anche super efficace. Possiamo dire che, una volta scoperto, non ne potrete più fare a meno per la vostra vita. La prima cosa da fare è capire le cause che hanno scatenato il disservizio.

Una volta ottenute queste informazioni sarà tutto molto più semplice. Passiamo, adesso a quelle che sono le maniere forti. Innanzitutto, occorre che tutto ciò che riguarda la connessione internet, tutte le infrastrutture presenti, debbano essere manutenute. Se la connessione dovesse andare via in caso di interruzione di energia elettrica, sarebbe il caso di acquistare un UPS, un sistema di alimentazione ininterrotta. In estrema ratio, poi, meglio tenere sempre a portata di mano un dispositivo mobile in grado di fare da hotspot.