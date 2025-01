Cambiare voce a Google Maps: segui questa procedura semplicissima

È possibile cambiare la voce a Google Maps in maniera molto semplice e super veloce. La procedura da seguire è solo e soltanto questa.

Google Maps, uno dei servizi del colosso tech di Mountain View, ne ha fatta tanta di strada sin dal suo arrivo, ormai, venti anni fa.

Si tratta di un’App in continuo e costante aggiornamento che offre ai suoi utenti tantissime nuove funzionalità che migliorano la loro esperienza di utilizzo.

Per questo motivo è riuscito a non perire sotto i colpi della concorrenza e, anzi, ha saputo anche, in alcuni casi surclassarla.

Nonostante, però, siano tanti gli utenti che la utilizzano costantemente, sono molti quelli che non conoscono una funzionalità importante: cambiare la sua voce. Scopriamo come fare.

Ecco come cambiare voce a Google Maps: è semplicissimo

Google Maps, come già accennato in precedenza, è utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo ed offre innumerevoli funzionalità a tutti. In special modo nell’ultimo periodo, possiamo dire che ne siano arrivate tantissime. Pensiamo, ad esempio, a quella che consente di scegliere il percorso migliore in base alla tipologia di carburante utilizzato o alla opportunità di trovare, lungo il percorso prescelto, le colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Ebbene, potremmo andare avanti all’infinito dato che sono tantissime e sono molte anche quelle che vengono, sistematicamente, ignorate dagli utenti che non riescono a stare al passo con le novità che arrivano in maniera costante. Tuttavia, stavolta, vogliamo svelarvi un segreto che è nascosto da questa fantastica applicazione. Dovete sapere, infatti, che le potrete cambiare voce ogni volta che vorrete, seguendo una semplicissima procedura. Scopriamola insieme.

In poche e semplici mosse Google Maps cambierà voce

Ascoltare una voce diversa su Google Maps è davvero possibile ed è anche molto, ma molto semplice. Lo si può fare sia sui device Android che su quelli iOS. Iniziamo subito dai primi. La prima cosa da fare sui dispositivi Android è avviare l’applicazione Google Maps e cliccare sull’immagine del profilo. Cliccate su “Impostazioni” prima e su “Navigazione”, poi. Nel menù che si aprirà a schermo, cliccate su “Seleziona Voce” e scegliete quella che preferite.

Potrete cambiarle il tono, ma anche la lingua. Pensate che ci son due opzioni per l’italiano: la prima è quella classica, mentre la seconda non vi dirà più il nome delle strade. Passiamo, adesso, ai device iOS. In questo caso, si tratta di un’operazione comunque semplice, ma diversa da quanto spiegato per i dispositivi Android. Bisogna entrare nelle impostazioni iOS, individuare l’App che vi interessa, ovvero Google Maps Arrivati qui, dovrete cliccare sulla voce “Lingua” e scegliere quella che avete desiderio di ascoltare durante la navigazione.