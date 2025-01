Vetro temperato o pellicola in idrogel: qual é la migliore protezione del cellulare | Pro e contro da valutare

Per proteggere lo schermo del cellulare ci sono diverse soluzioni dal vetro temperato alla pellicola in idrogel. Scopriamo i pro e i contro.

Per l’uso massiccio che si fa degli smartphone si ha necessità di proteggere gli schermi da urti e cadute accidentali e non.

Se ne ha bisogno nonostante i materiali utilizzati per la produzione degli schermi siano, ad oggi, ultra resistenti rispetto al passato.

Per star ancora più tranquilli, però, gli utenti ricorrono all’acquisto di quelle che, comunemente, vengono chiamate pellicole protettive.

Ce ne sono di diverse tipologie, ma le più utilizzate sono i vetri temperati e le pellicole in idrogel. Scopriamo i pro e i contro di entrambe per scegliere quella giusta.

Vetro temperato o pellicola in idrogel: tutti i vantaggi e gli svantaggi

Prima di scoprire quale scegliere tra le due proposte maggiormente in suge sul mercato, dovete sapere che non sono le uniche. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché c’è una terza tipologia che non è altro che la versione geneticamente modificata di quelle vecchie in plastica. Le ricordate? Sono quelle pellicole sottilissime che consentivano di combattere piccoli graffi.

Tuttavia, non servivano a nulla in caso di urti o cadute. Ora, al loro posto, sono arrivate quelle in policarbonato. Sono trasparenti, apparentemente simili al vetro, ma un po’ più resistenti e più economiche. Dovete sapere, però, che non si tratta di una scelta popolare. Questo perché gli occhi degli tenti cadono proprio sul vetro temperato o sulle pellicole in idrogel. Entrambe hanno pregi e difetti che bisogna conoscere prima di scegliere l’una o l’altra.

Prima di scegliere quale acquistare meglio conoscere tutti i pro e i contro

Partiamo subito dalle pellicole protettive in vetro temperato. Innanzitutto, c’è da sapere che già gli schermi degli smartphone sono fatti cosi. In pratica, il vetro subisce un processo di riscaldamento a 700° per poi essere raffreddato di colpo. In questo modo, il vetro risulta essere più duro e più resistente. Occhio, però, perché quando cade si frantumerà in piccolissimi pezzi. Nonostante la sua resistenza ha lo svantaggio di non poter essere utilizzato sugli schermi curvi.

Passiamo, adesso, alle pellicole protettive in idrogel. Queste sono le più nuove in assoluto ed anche quelle più sottili che ci sono in commercio. Un altro vantaggio di questo materiale è il fatto che siano flessibili. Sono morbide ed anche quasi appiccicose. Inoltre, poi, grazie alla loro proprietà auto rigenerante, grazie al calore dello smartphone non si vedranno mai i graffi causato da urti o altre problematiche.