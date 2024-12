La Web Cam ti spia: quando lavori al computer qualcuno ti sorveglia | Come capirlo in 3 secondi

Bisogna fare attenzione alle webcam quando si lavora: c’è qualcuno che ti spia. Ecco come capirlo in pochi secondi.

Le Web Cam sono diventate, col tempo, degli strumenti indispensabili nella vita quotidiana, grazie all’aumento dello smart working.

Fino a pochissimo tempo fa, infatti, venivano utilizzate per effettuare videochiamate da Pc per registrare video.

Insomma, per svago. Poi sono arrivate le video call di lavoro e grazie ad esse ci si metteva in contatto visivo anche con utenti che vivono all’altro capo del mondo.

Tuttavia, questi piccolissimi strumenti possono diventare pericolosissimi e potentissimi mezzi spia che controllano e sorvegliano chi lavra da PC.

Con le Web Cam ti tengono sotto controllo quando lavori: ecco come scoprirlo in poco tempo

Quando si utilizzano le Web Cam, mai e poi mai si penserebbe che fosse davvero possibile a ciò che accade. Purtroppo, però, bisogna fare i conti con la triste, anzi tristissima realtà. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si viene spiati in qualsiasi momento; sanno tutti di quello che si sta facendo ad una precisa ora della giornata.

Tuttavia, non bisogna assolutamente andare nel panico, dato che c’é la possibilità di scoprirlo e mettere in atto delle misure validissime per proteggersi e proteggere il proprio Pc. Bastano davvero pochissimi secondi per poter trasformare il dispositivo in questione in una vera e propria roccaforte inespugnabile. Scopriamo come.

Ecco come capire in pochi secondi se si è sorvegliati

Capiamo, adesso, in che modo scoprire chi sorveglia quando si è al lavoro dinanzi al Pc tramite la Web Cam. Non è proprio facilissimo, in realtà, ma di mezzi per contrastare queste attività illecite ce ne sono tantissimi e, soprattutto, sono alla portata di tutti. Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di tenere sempre aggiornato il Pc e di non collegare quest’ultimo ad alcuna rete Wi-Fi pubblica. Queste sono i principali strumenti utilizzati da chi vuole tenervi sotto controllo. Inoltre, poi, è sempre bene affidarsi ad un valido antivirus. I sistemi operativi moderni ne posseggono uno di default, ma se non vi fidate, ne potrete trovare tanti sul mercato.

Uno di questi è Surfshark One che è compatibile sia con dispositivi Windows che con quelli MacOS. Si tratta di una soluzione a pagamento che, però, fornisce funzionalità in grado di salvaguardare anche le Web Cam e le fotocamere presenti. Inoltre, poi, sempre meglio utilizzare un firewall. In questo caso, però, ci sono quelli per MacOS, come LittleSnitch, e quelli per Windows, come Windows Firewall Notifier. Questi vanno ad impedire gli accessi non consentiti. Infine, se nonostante l’antivirus e il firewall, avete ancora dubbio sulle possibili spie, vi consigliamo di controllare, una ad una, tutte le applicazioni installate sul Pc. Ebbene sì, potreste trovarne qualcuna strana da eliminare immantinente.