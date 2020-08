Come recuperare la chiave di BitLocker smarrita

Tra le nostre guide informatiche abbiamo realizzato quella per impostare BitLocker su Windows 10. Si tratta di un sistema di cifratura molto utile per tenere al sicuro i dati personali, anche in caso di furto e smarrimento del dispositivo. Nella guida abbiamo spiegato che durante l’attivazione di BitLocker venga generata una chiave di sicurezza che dovrà essere conservata e digitata in caso di reinstallazione o ripristino dei dati. Ma è possibile recuperare la chiave di BitLocker in caso di smarrimento? Ovviamente si, a patto di seguire la nostra procedura.

Ripristinare la chiave di Bitlocker

Questa procedura è valida in caso di smarrimento della chiave di BitLocker, da utilizzare in caso di reinstallazione del PC o ripristino dei dati su altri dispositivi. Come vedremo, dovremo utilizzare l’account Microsoft e l’accesso alla sessione dedicata in cloud.

Accedere alla pagina di login di Microsoft; Effettuare il login con le credenziali del proprio account Microsoft; Cliccare su “Dispositivi” nella barra dei menu in alto; Selezionare il computer interessato; Cliccare su “Gestisci” o “Mostra Dettagli”; Cliccare sul TAB “Sicurezza e Protezione”; Scorrere la pagina verso il basso per individuare la voce “Protezione dati Bitlocker”. L’elenco mostrerà gli Hard Disk cifrati da Bitlocker (Nel caso della nostra foto nessuno); Cliccare su “Gestisci codice di ripristino”; Verrà chiesto di confermare la propria identità con i metodi di autenticazione a due fattori preferiti (SMS, e-mail, App….); Inserire il codice di autenticazione per accedere alla pagina con la chiave di Bitlocker da ripristinare.

Suggeriamo di conservare con la massima cura la propria chiave di ripristino di BitLocker. Eventualmente, sarà utile eseguire una copia di sicurezza della stessa anche su chiavetta USB.

