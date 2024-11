Reinstallare Facebook: come recuperare il proprio account senza perdere i dati

La paura più grande quando si reinstalla Facebook è quella di perdere il proprio account. Scopriamo come farlo in tutta tranquillità.

Facebook è una delle piattaforme social più longeva che si possono trovare sul mercato ed ha superato numerosissime criticità nel tempo.

Per tale motivo, non ha risentito neanche della forte concorrenza che, negli anni, si è venuta a creare. Nonostante tutto, di account ce ne sono miliardi.

Viene utilizzata giorno e notte per comunicare con altri utenti attraverso la condivisione di stati, foto, video e storie della durata di 24 ore.

Tuttavia, resta forte la paura degli utenti di perdere il proprio account dopo la reinstallazione dell’applicazione. Scopriamo come far sì che non accada.

Reinstallare Facebook recuperando account e dati

Facebook, come già accennato, è frequentata da tantissimi utenti ogni giorno. Al suo interno è racchiusa la vita degli utenti sotto forma di foto, video, stati. Pensiamo, ad esempio, all’enorme numero di album fotografici presente: dalle vacanze ad un accadimento importante, passando per paesaggi, sensazioni, emozioni. Insomma, ci sono i ricordi.

Non c’é cosa più brutta di perderli per una sciocchezza. Ecco perché si ha sempre paura quando bisogna installare nuovamente la piattaforma social di proprietà di Meta. Si ha il terrore di perdere il proprio account e, di conseguenza, tutti quelli che sono i dati contenuti al suo interno sin dalla data della sua creazione. Scopriamo insieme la procedura giusta per fa sì che non accada.

Ecco come non perdere nemmeno uno dei tanti dati custoditi nel proprio account

Come spesso accade per le tante applicazioni, ci sono due versioni anche di Facebook, quella per device Android e quella per iPhone. Iniziamo subito a capire come procedere se si è in possesso di uno smartphone targato robottino verde. Quando si procede a reinstallare l’applicazione di Facebook, non c’è tanto da fare. Basta andare all’interno del Play Store messo a disposizione da Google ed il gioco è fatto. Una volta trovata, bisognerà installarla ed in pochissimi secondi sarà sul device in possesso. Si può procedere anche nella sezione dello stesso App Store dedicata alle applicazioni precedentemente installate.

Una volta trovata all’interno della scheda “Gestisci App”, mettete un segno di spunta a questa ed installatela. Anche nel caso in cui si è in possesso di un iPhone, riavere l’applicazione sarà davvero molto, ma molto semplice. Basterà andare all’interno dell’App Store di Apple, ricercarla ed installarla. Una volta terminata l’installazione, la si troverà nella Libreria delle App. Ovviamente, al termine di entrambe le procedure, bisognerà inserire le credenziali ed il gioco è fatto. Non si perderà nulla.