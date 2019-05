5 migliori software di automazione per Windows (gratuiti)

da Davide Caprotti

Fermatevi un secondo e provate a contare il numero di azioni ripetitive che effettuate ogni giorno con il vostro computer. Sono tante, vero? Tuttavia, non tutti sanno che esistono strumenti che possono farci risparmiare tempo, eseguendo operazioni al posto nostro. In questa guida informatica parleremo di cinque software di automazione per Windows, ovvero programmi gratuiti che permettono al computer di eseguire attività automaticamente, senza il nostro intervento.

Utilità di pianificazione di Windows

Windows integra già al suo interno uno strumento chiamato “Utilità di pianificazione” che permette di programmare attività e processi in modo automatico, tramite schedulazione temporale o causata da eventi. Tuttavia, si tratta di una console piuttosto spartana, che non permette di registrare macro e attività più complesse. Comunque, se il vostro scopo è quello di pianificare lo spegnimento del computer o l’esecuzione programmata di alcuni software, il pianificatore di Windows potrebbe esservi più che sufficiente. Per utilizzarlo occorre premere la combinazione di tasti WIN+R e digitare “taskschd.msc”.

Punti di forza: strumento già integrato in Windows

Pulover’s Macro Creator

Questo software, apparentemente complicato, consente di scrivere script, funzioni, registrare macro e automatizzare tutte le attività di Windows. Può essere scaricato anche in versione Portable che non richiede alcuna installazione. La creazione dei processi può essere manuale, tramite le varie opzioni presenti nel programma, oppure automatica, cliccando sul tasto “Registra Macro”, per registrare tutto ciò che avviene sullo schermo e creare un processo automatico. Assolutamente da provare.

Punti di forza: Software completo e professionale che permette di creare automazioni complete, anche senza conoscere linguaggi di programmazione e codici. Sito ufficiale: https://www.macrocreator.com/

Macro Recorder

È il programma di automazione che permette di registrare attività ripetute ed eseguirle facilmente in futuro. Questo strumento è disponibile sia per Windows che per Mac OSX e risulta semplice da utilizzare. Il suo funzionamento è molto intuitivo: registra i movimenti del mouse, i click, le operazioni e consente di riprodurli automaticamente come processo. Può essere utilizzato anche come programma per registrare lo schermo del PC per la creazione di tutorial e guide. Una chicca: i movimenti instabili del mouse sullo schermo saranno resi fluidi dalle caratteristiche del programma.

Punti di forza: Facile da usare e utile per registrare lo schermo. Sito ufficiale:https://www.macrorecorder.com/

Macro Toolworks

Si tratta di uno dei migliori programmi per tecnici informatici che desiderano utilizzare un potente software di automazione all-in-one per Windows. Questo software di automazione per Windows permette di registrare macro e riprodurle in qualsiasi applicazione o pagina Web di Windows. Si tratta di un programma ricco di funzionalità quali autocompletamento, scorciatoie di testo, tasti di scelta rapida della tastiera, clic del mouse o altri eventi del mouse, pianificazione temporale, modifiche di file / cartelle, barre degli strumenti definite dall’utente e tanto altro. Tutte le macro possono imitare il comportamento degli utenti o eseguire attività quotidiane ripetitive, anche complesse, come backup dei dati, la compilazione di moduli Web, l’invio e la ricezione delle mail e tanto altro.

Punti di forza: professionale e ricco di funzionalità. Sito ufficiale: https://www.pitrinec.com/products/macro-toolworks

Mini Mouse Macro

Mini mouse Macro è un programma open source minimalista, progettato per registrare macro con azioni del mouse e della tastiera. Con questo strumento sarà possibile registrare le attività sullo schermo e utilizzarlo come software di automazione per Windows, semplice e veloce.

Punti di forza: completamente gratuito e facile da usare. Sito ufficiale:https://www.turnssoft.com/mini-mouse-macro.html

