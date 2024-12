Giochi gratis nuovi: quali sono i migliori e più scaricati per Android

Buone notizie per gli amanti dei giochi: ce ne sono tanti gratis per Android. Ecco quali sono i migliori e quelli più scaricati.

Gli smartphone sono sempre nelle mani degli utenti, in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo si trovino.

Anche quando, magari, si è in attesa di un mezzo di traporto pubblico, sono molti quelli che inganno il tempo grazie a questi dispositivi.

C’é chi scrolla le varie piattaforme social, chi ascolta la musica, chi invia messaggini, chi ascolta la musica e chi si intrattiene con dei giochi.

Per questi ultimi, ora, c’é una bellissima notizia. Ci sono diversi giochi totalmente gratuiti da poter scaricare. Scopriamo insieme i migliori del momento.

Ecco i giochi gratis più scaricati del momento

Sono davvero tantissimi i giochi gratis che tutti gli utenti Android possono scaricare liberamente e, ovviamente, senza alcun esborso di denaro, direttamente dal Play Store di Google. Ce ne sono di diverse categorie, da quelli per gli amanti dei giochi di auto e di corsa a quelli di avventura ed azione, passando anche per i puzzle game.

Inoltre, non mancano i giochi che consentono agli utenti di mettere in pratica le proprie abilità strategiche e manageriali. Per quest’ultimo caso, poi, si parla, soprattutto, di giochi di calcio in cui bisogna cimentarsi nella carriera di allenatore. Fatte queste dovute premesse, scopriamo quali sono i migliori giochi per ogni categoria.

Tutti i giochi da scaricare gratuitamente dal Play Store di Google

Il primo gioco che vogliamo segnalarvi è Ace Racer grazie al quale gli utenti possono scegliere la carriera di pilota, saltando da un’auto ad un’altra ed in più possono anche scegliere la modalità multiplayer in modo da gareggiare con altri utenti. Tra i giochi di ruolo, vogliamo segnalarvi Dungeons of Dreadrock, dalla trama avvincente e con tanti puzzle e prove difficili da risolvere per ottenere le chiavi che consentono il passaggio di scenario. Per gli amanti dei giochi di azione, invece, non possiamo non menzionare Dead by Daylight Mobile, un gioco multiplayer in cui c’é un assassino e 4 potenziali vittime. Ovviamente, vince chi raggiunge il proprio obiettivo.

Tra i giochi strategici spicca GWENT: The Witcher Card Game, un Card Game, appunto, che sta riscuotendo un successo enorme tra gli utenti che devono superare duelli, facendo leva sulla loro capacità strategica. Non potevamo esimerci dal proporre, tra i giochi cosiddetti “sparatutto”, Call of Duty: Mobile. Questo ha una grafica spettacolare e, poi, è sempre in costante aggiornamento. Infine, ecco EA Sports FC 24 Mobile. Anche in questo caso gli utenti possono contare su una grafica di alta qualità e, soprattutto, dalla possibilità di fare carriera.