10 Programmi per Tecnici Informatici che non devono Chiedere Mai

da Davide Caprotti

Il lavoro del tecnico informatico richiede tre ricette per avere successo: capacità, professionalità e utilizzo di strumenti operativi adeguati. In questa guida informatica di PASSIONEtecnologica.IT ci concentreremo sui migliori programmi per tecnici informatici, utili per diagnosticare e risolvere problemi di computer, server e strumenti informatici in generale. In merito alle capacità e competenze dei professionisti IT, vi rimandiamo invece al nostro attualissimo articolo su “Come riconoscere il tecnico informatico dal ciarlatano”. I programmi elencati di seguito hanno funzionalità differenti e sono spesso di tipo “portable”, ovvero non richiedono installazione sul PC.

SOFTWARE: Hiren’s BootCD PE

A COSA SERVE: distribuzione “live” che resuscita Windows

SITO UFFICIALE: https://www.hirensbootcd.org/

Hiren’s BootCD PE è un supporto avviabile basato su Windows 10 PE x64 (nell’ultima versione), che contiene una raccolta di tool e software per risolvere problemi di Windows. Per creare una chiavetta avviabile di questo strumento è sufficiente accedere al sito ufficiale Hiren’s BootCD e scaricare l’immagine ISO (dimensione 1292,04 MB) e lo strumento di creazione della chiavetta “ISO2USB.exe”. La creazione del supporto è semplice: basta inserire una chiavetta USB nel computer, lanciare il software ISO2USB e seguire la procedura indicata dall’applicazione. Per utilizzare questo strumento è sufficiente avviare il computer dalla chiavetta e attendere il caricamento del sistema operativo in modalità live. Hiren’s BootCD contiene molti strumenti di ripristino per computer.

SOFTWARE: Windows Sysinternals

A COSA SERVE: utility per professionisti IT

SITO UFFICIALE: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/

Windows Sysinternals è una suite di oltre 70 programmi gratuiti che permettono di monitorare, gestire e riparare client con il sistema operativo Windows. Si tratta di utility che non richiedono installazione. Sul sito ufficiale di Windows Sysinternals, le utility sono suddivise in sei categorie principali: file and disk, networking, process, security, system information e miscellaneous.

Sysinternals File and Disk Utilities : si tratta di programmi per il monitoraggio dei file e dei criteri di sicurezza e dello stato di saluto dell’hard disk.

si tratta di programmi per il monitoraggio dei file e dei criteri di sicurezza e dello stato di saluto dell’hard disk. Sysinternals Networking Utilities : parliamo della categoria più interessante per gli amministratori di rete e professionisti IT. Questa sessione è ricca di strumenti per il monitoraggio e la gestione dei computer in remoto. Tra le app incluse in questo ramo citiamo “ Active Directory Explorer ” e “ PsTools ”, una serie corposa di programmi per gestire i computer di una rete da remoto. Con gli strumenti inclusi in PsTools è per esempio possibile disabilitare il firewall di Windows da remoto ( psexec.exe \

omePC netsh firewall set opmode disable ), spegnere un pc da remoto ( psShutdown.exe -u adminusername -p adminpassword \

omePC ) e tanto altro.

: parliamo della categoria più interessante per gli amministratori di rete e professionisti IT. Questa sessione è ricca di strumenti per il monitoraggio e la gestione dei computer in remoto. Tra le app incluse in questo ramo citiamo “ ” e “ ”, una serie corposa di programmi per gestire i computer di una rete da remoto. Con gli strumenti inclusi in PsTools è per esempio possibile ( ), ( ) e tanto altro. Sysinternals Process Utilities : Si tratta indubbiamente della categoria di utility indispensabili per debellare malware e monitorare processi di sistema, risorse e file in esecuzione. Una delle app più conosciute di questa sessione è “ Process Explorer ”, il task manager avanzato, indispensabile per scoprire se il computer è infetto da virus , in modo dettagliato.

: Si tratta indubbiamente della categoria di utility indispensabili per debellare malware e monitorare processi di sistema, risorse e file in esecuzione. Una delle app più conosciute di questa sessione è “ ”, il task manager avanzato, indispensabile per , in modo dettagliato. Sysinternals Security Utilities : In questo caso parliamo di un modulo dedicato alla sicurezza con app come “ Autologon ” per accedere a Windows automaticamente senza password o “ LogonSession ” per scoprire applicazioni e processi che si avviano automaticamente all’avvio del PC.

: In questo caso parliamo di un modulo dedicato alla sicurezza con app come “ ” per accedere a Windows automaticamente senza password o “ ” per scoprire applicazioni e processi che si avviano automaticamente all’avvio del PC. Sysinternals System Information Utilities : è la raccolta di strumenti che permettono di ottenere informazioni su hardware e software di computer e server.

: è la raccolta di strumenti che permettono di ottenere informazioni su hardware e software di computer e server. Sysinternals Miscellaneous Utilities : in questa categoria sono raccolte utility con scopi generici e spesso futili. Tra le app della sessione Miscellaneous citiamo “BgInfo” che abilita un desktop di Windows contenente alcune importanti informazioni di sistema, come modello di CPU, indirizzo IP e versione del sistema operativo.

SOFTWARE: Malwarebytes

A COSA SERVE: software per debellare malware e virus

SITO UFFICIALE: https://it.malwarebytes.com/

Malwarebytes è un potente software Anti-Malware che permette di rimuovere virus, worm, trojan, rootkit, dialer, spyware e malware di qualsiasi genere. La versione gratuita non prevede la funzione di scansione in tempo reale. Per utilizzarlo è sufficiente scaricarlo e installarlo sul computer di riferimento. La grafica intuitiva e la semplicità di utilizzo rendono questo software di sicurezza ideale anche a utenti meno esperti.

SOFTWARE: Revo Uninstaller

A COSA SERVE: per radere a zero qualsiasi programma

SITO UFFICIALE: https://www.revouninstaller.com

Revo Uninstaller è l’applicazione che sostituisce (in meglio) lo strumento “Installazione applicazioni” di Windows. Grazie a questo software è possibile effettuare una disinstallazione completa dei programmi, eliminando tutte le tracce dal PC, registro di sistema compreso. È disponibile in versione portable e funziona facilmente. Se volete approfondire, spieghiamo come funziona nella nostra guida informatica “Come liberare spazio su disco con Windows 10”.

SOFTWARE: TreeSize

A COSA SERVE: per ottimizzare lo spazio su disco

SITO UFFICIALE: https://www.jam-software.com/treesize_free/

TreeSize è uno strumento di seduzione per tecnici informatici (ma non solo). Si tratta di un software che permette di capire rapidamente quali file o cartelle occupano maggior spazio all’interno del computer. Il software è disponibile in versione portable e può essere fondamentale quando si vuole liberare spazio sull’hard disk rapidamente.

SOFTWARE: Malwarebytes AdwCleaner

A COSA SERVE: per rimuovere toolbar o adware

SITO UFFICIALE: https://it.malwarebytes.com/adwcleaner/

Questo strumento è incredibilmente efficace per rimuovere ogni genere di Adware dal PC. l tuo computer è lento? Malwarebytes AdwCleaner è molto efficace in questi casi:

Rimozione di messaggi (pubblicitari ma non solo) e finestre sullo schermo di Windows;

Home page del browser cambiata senza autorizzazione;

Finestre del browser che si aprono automaticamente.

Gli Adware sono delle varianti dei malware, molto più difficili da individuare e rimuovere. Dopo aver trovato decine di software anti Adware, Malwarebytes AdwCleaner è stato promosso dal sottoscritto come soluzione più efficace e sicura contro queste minacce.

SOFTWARE: CCleaner

A COSA SERVE: per ottimizzare Windows

SITO UFFICIALE: https://www.ccleaner.com/it-it

CCleaner è senza ombra di dubbio lo strumento più popolare tra i programmi per tecnici informatici. Si tratta di un software gratuito per ripulire il computer, efficace e facile da usare. CCleaner è in grado di rimuove cookie, file temporanei e altri dati che possono rallentare Windows. Anche la funzione di pulizia del registro di Windows permette di velocizzare il computer senza formattarlo. CCleaner è disponibile in versione portable che non richiede installazione.

L’utilizzo regolare di CCleaner garantisce questi tre vantaggi:

Migliori prestazioni del computer;

Riduzione di errori e arresti anomali;

Navigazione web più sicura e veloce.

SOFTWARE: ShadowExplorer

A COSA SERVE: per ripristinare versioni precedenti dei file

SITO UFFICIALE: https://www.shadowexplorer.com/

ShadowExplorer è un programma per tecnici informatici fondamentale. Si tratta di un software che consente di sfogliare le copie shadow di Windows e recuperare file o cartelle. È disponibile in versione portable e il suo utilizzo è semplice ma efficace. Basta lanciare ShadowExplorer sul PC e selezionare la data di archivio delle copie shadow dei file per ripristinare file e cartelle a quella data. In passato abbiamo spiegato come utilizzare ShadowExplorer per recuperare file crittografati da virus su Google Drive.

SOFTWARE: EaseUS Data Recovery

A COSA SERVE: per recuperare documenti cancellati

SITO UFFICIALE: https://it.easeus.com/data-recovery-software/data-recovery-wizard-free.html

EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition è un programma molto utile che permette di recuperare dati cancellati da hard drive, chiavetta USB, scheda SD e altri dispositivi di memorizzazione. Questo strumento, disponibile in versione portable, è in grado di recuperare file, immagini, documenti, video e altri dati in caso di cancellazione, formattazione, perdita di partizione, danneggiamento del sistema operativo, attacco di virus e altri casi. La versione gratuita di EaseUS Data Recovery permette di recuperare fino a 2GB di dati.

SOFTWARE: Snail Driver

A COSA SERVE: per aggiornare driver, con un click

SITO UFFICIALE: https://snailsuite.com/

Snail Driver è un programma pazzesco per aggiornare driver di Windows facilmente. Tra i programmi per tecnici informatici è quello che garantisce un notevole risparmio di tempo e pazienza per i professionisti IT. L’utilizzo di Snail Driver è semplicissimo: basta scaricarlo dal sito ufficiale (la versione desktop è quella più funzionale), installarlo sul PC, lanciarlo e cliccare su “Scan”. Il programma effettua una scansione del computer alla ricerca di driver mancati o aggiornamenti di quelli già installati. Per ulteriori aggiornamenti puoi leggere la nostra recensione di Snail Driver.

Se vuoi segnalarci alcuni programmi per tecnici informatici, puoi commentare questo articolo.

