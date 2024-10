Casa domotica: cosa acquistare per rendere la tua dimora smart al 100%

Esistono diversi dispositivi da acquistare per rendere la tua abitazione completamente smart. Scopriamoli insieme.

Oggigiorno, la parola d’ordine è, senza ombra di dubbio: “innovazione”. La tecnologia nell’ultimo periodo ha fatto dei passi enormi, da gigante ed anche per quanto riguarda le abitazioni è stato così. Anzi, potremmo dire che sia avvenuta una vera e propria rivoluzione che ha consentito a moltissime famiglie di facilitarsi la vita quotidiana.

Parliamo della domotica. Le case sono diventate sempre più intelligenti, sempre più smart e chi vive al loro interno ha la possibilità di ottenere diversi vantaggi da ciò. In particolar modo, come ben sapete, grazie alla rete smart che si crea in casa, si ha la possibilità di “comandare” da remoto tutti i dispositivi, gli elettrodomestici e, finanche, porte e portoni di ingresso.

Per quest’ultimo caso, pensiamo, ad esempio, agli spioncini smart che vi consentono di guardare, dallo schermo del vostro smartphone o del vostro tablet, chi è che bussa alla vostra porta e potrete decidere, comodamente seduti sul divano, se far entrare o meno il convenuto. Ovviamente, non sono solo questi i vantaggi. Scopriamoli tutti insieme e capiamo cosa è importante acquistare per rendere 100% smart la propria abitazione.

Domotica: enormi potenzialità in casa

La domotica offre tantissime possibilità di sfruttare al meglio la tecnologia proposta fino ad ora per far sì che le case siano maggiormente sicure, affidabili, confortevoli. Inoltre, dovete sapere che, grazie alla trasformazione smart delle abitazioni, si può risparmiare, ed anche tanto, in bolletta. Ebbene sì, avete capito benissimo, i consumi energetici diminuiranno in un sol colpo.

Partiamo dall’inizio. Innanzitutto, c’è da dire che attraverso i servigi della linea internet e, quindi, dei dispositivi in casa connessi perennemente ad essa, e di App per Mobile, si può tenere d’occhio e comandare tutto. In questo modo, attraverso il proprio smartphone si potrà fare di tutto. Vediamo, allora quali sono i dispositivi che rendono intelligente la casa.

Dispositivi per la casa smart: intelligente al 100%

La prima cosa che ci viene in mente è che, grazie alle lampadine smart, gli utenti possono comandare l’illuminazione della propria abitazione, scegliendo in quali ambienti tenere accesa la luce e, soprattutto, con quale intensità e, finanche, in alcuni casi, il colore. Inoltre, durante l’inverno, si può scegliere di accendere i riscaldamenti mentre si è di ritorno a casa dal lavoro in modo da trovare la casa calda.

Altra ghiottissima opportunità è quella di dotarsi di elettrodomestici smart. In questo caso, ad esempio, potrete avviare con un tap sul telefono la lavatrice o farla partire quando l’energia elettrica costa meno. Infine, vi diciamo che potrete star sicuri anche quando non siete in casa, grazie ai sistemi di sorveglianza attiva che, non solo vi mostreranno le immagini dell’abitazione in tempo reale, ma vi avviseranno anche nel momento in cui dovessero esserci degli intrusi.