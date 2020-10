La realtà aumentata – Le nuove frontiere

La realtà aumentata è una tecnologia relativamente nuova, di cui si stanno scoprendo nuove possibili applicazioni in diversi ambiti. Una serie di azioni quotidiane potranno essere migliorate grazie all’interazione uomo-macchina. Ma cosa si intende per realtà aumentata? Si tratta di una tecnologia che, attraverso l’uso di strumenti digitali particolari, permette di interagire con l’ambiente che ci circonda. Sfruttando specifici elementi che ci circondano e interagendovi si ottiene una conoscenza approfondita di determinate condizioni. Ciò consente di migliorare una serie di azioni quotidiane arricchendone le percezioni grazie ad appositi software.

Realtà aumentata su Smartphone

La realtà aumentata nella produzione industriale

Le applicazioni pratiche

Un’azienda decide di inserire all’interno del proprio ciclo di produzione un robot. Resta il dubbio se sarà adatto o meno al lavoro per cui si pensa di impiegarlo, nonché dove e come installarlo. Testarlo inserendolo nella linea di produzione, per poi eventualmente doverlo rimuovere sarebbe estremamente costoso e quindi non proponibile. Ecco che qui la realtà aumentata ci può venire in aiuto. ABB ha sviluppato il software RobotStudio (AR Viewer) (https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio) un metodo veloce e pratico per visualizzare se, come e dove inserire l’automazione robotica nel processo operativo.

Non servono sofisticate apparecchiature, ma sono sufficienti uno smartphone o un tablet. Con lo strumento AR Viewer è ancora più facile accedere alle funzionalità avanzate di RobotStudio. Grazie a questa tecnologia è possibile “vedere” come inserire i robot nella catena di produzione, e calcolare quanto l’automazione possa aumentare la produttività, tutto questo prima di investire anche un solo euro. Un ulteriore utilizzo potrebbe essere quello di applicare la realtà aumentata a siti come voglia di vincere casinò online e darci la percezione di essere veramente all’interno del casinò.

Nella produzione industriale l’utilizzo della realtà aumentata è ancora agli albori, ma già dimostra chiaramente il suo valore aggiunto. Grazie alla realtà aumentata si possono sovrapporre immagini digitali alla realtà, “aumentando” così ciò che si vede. I processi ingegneristici, per esempio, sia nella produzione che nella manutenzione sarebbero notevoli. Si avrebbe la possibilità di mostrare modelli 3D in un ambiente fisico, per permettere ad un operatore di comprendere con maggiore chiarezza rispetto alle immagini standard.

Le istruzioni potrebbero essere fornite un passo dopo passo tramite la realtà aumentata e, per esempio, nel caso della formazione aziendale permetterebbero un maggiore coinvolgimento dei presenti. Consideriamo anche casi in cui delle operazioni di manutenzione possano presentare dei rischi per l’operatore, tramite la realtà aumentata si fornirebbe un valido supporto che ridurrebbe i rischi e permetterebbe di lavorare in tutta sicurezza. Pensando al lato più commerciale, un nuovo prodotto, magari personalizzato, potrebbe essere presentato ai possibili clienti prima di essere effettivamente fabbricato, permettendo di modificarlo senza alcun problema.

I vantaggi della realtà aumentata

Vi sono molti altri esempi in cui la realtà virtuale sta rivoluzionando, e quindi migliorando, i flussi di lavoro, in particolar modo quelli più critici. In questo modo si facilita la collaborazione e si accorcia significativamente anche la progettazione. Nella dimensione della realtà aumentata, una vera e propria “altra dimensione” ogni nuova idea, ogni nuovo prodotto può essere visualizzato prima di essere “fatto”, dando la possibilità di muoversi all’interno di un mondo non ancora creato, ma del tutto simile al mondo reale.

