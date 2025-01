Netflix: aumenti in arrivo e nuove regole per la condivisione dell’account

Ci sono notizie che riguardano Netflix ed in particolare nuove regole per la condivisione degli account ed ulteriori aumenti dei prezzi.

Netflix è una delle piattaforme streaming che sono presenti sul mercato e potremmo dire che sia quella maggiormente utilizzata.

Ebbene sì, nonostante l’accesissima concorrenza e le polemiche e le proteste che hanno accompagnato il suo cammino nell’ultimo periodo, lo è ancora.

Sono tanti, infatti, gli utenti che, dopo il periodo buio, hanno comunque deciso, sovvertendo le previsioni, di rimanere clienti e fruire dei contenuti proposti.

Ora, però, l’azienda ha annunciato nuovi cambiamenti. Sarà tutto stravolto, dalla condivisione degli account ai prezzi degli abbonamenti.

Netflix: un successo dopo l’altro ed ora ancora cambiamenti

Da pochi giorni, il colosso streaming americano ha comunicato i successi ottenuti nell’ultimo anno. È stato un periodo realmente proficuo per Netflix e, contestualmente, ha preso delle decisioni che rivoluzioneranno nuovamente il mondo dei piani di abbonamento e la condivisione degli account in piattaforma.

Insomma, nonostante le polemiche e le proteste in tutto il mondo, c’é da dire che la politica attuata dall’azienda abbia dato i risultati da questa sperati. Si è verificato un nuovo aumento degli abbonamenti e, quindi, gli introiti sono stati enormi anche grazie ai proventi provenienti dalle pubblicità dei piani base. Ora, però, arrivano altre novità con buona pace degli utenti.

Ancora aumenti per gli abbonamenti Netflix e nuovo modo di condivisione degli account

Dopo aver annunciato gli incassi record nell’ultimo anno, Netflix ha voluto informare gli utenti che sarebbero arrivate delle novità in merito ai costi degli abbonamenti ed alla modalità di condivisione degli account in piattaforma. Partiamo, subito, da quelli che sono gli aumenti. In questo caso, occorreranno per far sì che si possa migliorare quella che è la qualità del servizio offerto e, quindi, migliorare i contenuti proposti in streaming. Diciamo che la motivazione, quando accade qualcosa del genere, è sempre la stessa. Come ben sapete, poi, si può optare per l’opzione “membro extra” ad un costo aggiuntivo. Finora, però, lo si poteva scegliere per tutti i pani tranne quello con pubblicità.

Da adesso in poi, invece, lo si potrà scegliere anche in questo caso, pagando un sovrapprezzo. Vediamo, allora, insieme nel dettaglio i nuovi aumenti e il costo del membro extra per il piano con pubblicità. Per il piano Standard si passa dai 15,49$ ai 17,99$ al mese, mentre il piano Premium arriva a ben 24,99$ al mese. Il piano con pubblicità costerà 7,99$. A quest’ultimo costo, si può aggiungere la cifra di 6,99$ al mese per fruire dell’opzione “Membro Extra”. Al momento gli aumenti sono solo in quattro Paesi, dagli USA all’Argentina, passando per il Portogallo ed il Canada, ma, ben presto, verranno attivati in tutto il mondo.