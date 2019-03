Apple Pay e Nexi, lo sviluppo dei pagamenti digitali

da Redazione di Passione Tecnologica

Secondo recenti dati di Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, i pagamenti digitali nel nostro paese sono in costante crescita, con un futuro sempre più roseo. Nexi è un brand che sta contribuendo a sviluppare la cultura dei pagamenti digitali in Italia. Con la nuova app Nexi Pay, disponibile su App Store per i dispositivi Apple iOS, è difatti possibile integrare soluzioni di mobile payment sul proprio dispositivo mobile. In questo modo si potrà pagare direttamente con lo smartphone, senza passare da carte di credito o altri pagamenti simili. Sappiamo bene quanto sia pratico il sistema di pagamenti tramite smartphone, anche solo per un caffè, senza doversi preoccupare di prelevare.

Come funziona l’app Nexi Pay

L’applicazione Nexi Pay è riservata ai clienti in possesso di una carta emessa da Nexi o da una banca partner e può essere scaricata liberamente da App Store (ma anche Google Play). Tramite questo strumento è possibile effettuare pagamenti con Apple Pay da iPhone e Apple Watch. Oltre a effettuare pagamenti digitali, l’app permette di consultare il saldo della carta, gestirne i limiti e controllare le spese e i controlli di sicurezza in tempo reale. Si tratta di un sistema completo per gestire e controllare tutte le attività delle proprie carte. Per la cronaca, la nuova app Nexi Pay è compatibile anche con i sistemi Samsung Pay e Google Pay.

Cos’è Apple Pay Si tratta di uno strumento sicuro per pagare in mobilità nei negozi fisici e online, che consente di effettuare pagamenti in modalità virtuale e contactless, direttamente con il proprio iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. Tramite Apple Pay è possibile effettuare pagamenti veloci utilizzando iPhone e altri dispositivi Apple.

Abbinare la carta Nexi ad Apple Pay

Per utilizzare l’applicazione Nexi Pay ed effettuare pagamenti digitali con lo smartphone è necessario associare la propria carta al dispositivo. L’operazione di associazione può essere fatta dalle impostazioni di iOS (tramite app Wallet) o direttamente all’interno dell’applicazione.

Abbinare la carta Nexi ad Apple Pay è semplice:

Aprire l’app Wallet;

Toccare il segno “+” in alto a destra;

Cliccare su “Continua”;

Aggiungere la carta seguendo le indicazioni.

Per abbinare la carta Nexi ad Apple Watch è sufficiente aprire l’app Apple Watch su iPhone e selezionare “Wallet e Apple Pay”, selezionando “Aggiungi carta di credito o debito” e seguendo le istruzioni sul display.

Pagare con Apple Pay

Il pagamento digitale Apple Pay può essere utilizzato per pagare nei negozi, nei ristoranti, nei locali, nella metropolitana e in tanti altri posti, ma non solo. In sostanza, lo smartphone configurato correttamente dovrà essere avvicinato al sistema di pagamento POS del commerciante per effettuare un pagamento in modalità contactless. Naturalmente è possibile proteggere l’utilizzo dei pagamenti utilizzando gli sblocchi sicuri di Face ID o Touch ID. Nulla di più comodo e facile. Ma Apple Pay funziona anche all’interno delle app, quando questa modalità di pagamento appare tra le opzioni di pagamento. Inoltre, Apple Pay può essere utilizzata facilmente anche durante la navigazione internet nei siti compatibili. Un sistema facile, veloce e sicuro che varrebbe la pena di provare.

