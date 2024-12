Smartwatch: nessuno vuole più Apple? Questi sono i due modelli rivali che stanno spopolando

Tra gli smartwatch si nota un calo degli Apple Watch e una decisa risalita dei modelli prodotti dai rivali dell’azienda di Cupertino.

Gli smartwatch, piccolissimi, ma potentissimi dispositivi indossabili, si sono rivelati fondamentali nella vita di tantissimi utenti.

Grazie ad essi, oltre telefonare e ricevere ed inviare messaggi, possono tenere sotto controllo tutti i parametri relativi alla propria salute.

Il mercato di questi particolari dispositivi è in crescita anche se abbastanza lenta. Tuttavia, si registra un calo sulle richieste degli Apple Watch.

A quest’ultimo, corrisponde una crescita netta della richiesta dei device di alcuni competitor dell’azienda fondata da Steve Jobs.

Sembra che nessuno voglia più Apple: volano questi device

La crescita, anche se bassa, relativa a questo mercato c’é stata ed a trainare questo settore, però, non sono stati i dispositivi considerati top di gamma, che costano un occhio della testa, ma quelli maggiormente economici e, quindi, di conseguenza, maggiormente accessibili a tutti. Si tratta di una vera e propria sorpresa.

Dati del genere non si registravano da tantissimo tempo, precisamente dalla fine del 2020. In particolar modo, hanno subito una accelerazione dei device di alcuni competitor. Pensate che uno di questi ultimi ha addirittura raggiunto le quote di mercato della stessa Apple. Scopriamo quali sono questi dispositivi.

Xiaomi e Huawei: è corsa ad Apple grazie a questi smartwatch

Prima di scoprire quello che sta accadendo e, soprattutto, quali sono i dispositivi indossabili che, maggiormente stanno facendo la concorrenza ai wearable Apple, bisogna fare una piccola, anzi, piccolissima precisazione. Gli Apple Watch restano comunque i dispositivi maggiormente richiesti e quelli più venduti, ma sono stati raggiunti dai device di un’azienda cinese, la Xiaomi. Pensate che in un solo trimestre, il terzo di questo anno, le due aziende hanno spedito lo stesso numero di dispositivi. Parliamo di ben 8 milioni e mezzi. Sono numeri di tutto rispetto.

Come già accennato, Huawei e Xiaomi tengono testa, con i loro smartwatch allo strapotere dell’azienda di Cupertino. In particolar modo è Xiaomi a portare avanti questa battaglia con i suoi nuovi prodotti: parliamo del Redmi Smart Band 9 e del Redmi Watch 5. La motivazione principale di questo successo, però, non è legata solo a questi due indossabili è la possibilità, per gli utenti, di scegliere tra diversi dispositivi con prezzi diversi. In pratica, rispetto a quelli Apple, i dispositivi della Xiaomi offrono, anche per quelli di fascia bassa, caratteristiche che, nel caso dell’azienda di Cupertino, si trovano solo su quelli di fascia premium.