da Redazione di Passione Tecnologica

Arrivano gli incentivi per cambiare la connessione internet di casa. Fino al 29 aprile, l’operatore Linkem propone a tutti i nuovi clienti un’allettante offerta: verrà infatti corrisposto un contributo di 40€ per diventare nuovi clienti.

Come funziona Linkem

Linkem S.P.A. è un operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda larga wireless. L’azienda, fondata nel 2001, permette di portare nelle case degli italiani la connessione Internet senza fili, senza avere una linea fissa, anche nelle aree territoriali più disagiate dove la connessione ADSL e Fibra ottica non è garantita da altri operatori. La connessione di Linkem permette di navigare da casa senza limiti, fino a 30 Mega connettere in Wi-Fi e in contemporanea tutti i dispositivi domestici come lo smartphone, il tablet e il PC. Alla base della connessione dati c’è la tecnologia LTE, quella utilizzata dagli smartphone e dagli operatori di telefonia per intenderci. Una volta sottoscritto l’abbonamento, verrà installata un apparato esterno per la ricezione del segnale e uno interno, con funzioni di Acces Point e distribuzione del segnale a tutti i dispositivi di casa. Sulla pagina ufficiale dell’operatore è possibile verificare la disponibilità e copertura del servizio presso la propria abitazione.

La promozione

Le offerte di Linkem sono frequenti ma quella della rottamazione della vecchia connessione internet è un’opportunità da cogliere al volo. L’offerta prevede una velocità di navigazione fino a 30 Mega, più che sufficiente per navigare, giocare e fruire di servizi di video streaming, a soli 24,90€ al mese, per sempre. A titolo di rottamazione, sarà corrisposto un contributo economico di 40€ a titolo di incentivo per aderire al servizio. L’offerta è riservata a chi sottoscrive l’offerta in abbonamento e sulla prepagata. Se volete cambiare la connessione internet di casa, ricordate che l’offerta indicata è valida fino al 29 aprile.

ARTICOLO SPONSORIZZATO ©