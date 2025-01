Amazon Offerta TV: solo 42€ e te la porti a casa | Non é uno scherzo, basta un click

Su Amazon c’è un’offerta straordinaria sulle TV: te ne accaparri una con soli 42€. È l’occasione della vita e non è per niente uno scherzo.

Amazon è la regina delle piattaforme e-commerce sul mercato. Al suo interno è possibile trovare davvero di tutto.

Si parte dai prodotti per la casa a quelli per l’auto, passando per giochi e giocattoli per bambini.

Ovviamente, non mancano elettrodomestici e dispositivi tecnologici. In più, è possibile trovare offerte davvero pazzesche.

Non parliamo solo dei Prime Days, ma anche di eventi promozionali a tempo che appaiono magicamente durante l’anno, come quello di cui vogliamo parlarvi.

Un televisore ad un prezzo irrisorio

Come spesso accade in piattaforma, arrivano delle offerte pazzesche che consentono di accaparrarsi qualsiasi cosa con pochi spicci. In alcuni casi, si tratta di offerte a tempo e che, quindi, hanno una scadenza ben precisa. Ora, non è passata inosservato un evento promozionale che riguarda un televisore dalle caratteristiche fantastiche e che è venduto ad un prezzo di svendita totale.

Pensate che lo si può portare a casa con soli 42€. Si tratta di uno smart TV prodotto da una multinazionale sudcoreana molto apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Il dispositivo in questione è lo Smart TV LG Serie LQ63, dotato di Intelligenza Artificiale e che non ha nulla da invidiare a TV prodotte da LG e dai suoi competitor e che sono definiti top di gamma. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e, soprattutto, come accaparrarselo a questo prezzo assurdo.

LG Serie LQ63 da 32”: su Amazon te lo regalano

Il mondo degli Smart TV è ampio e variegato. Ne esistono di diversi marchi e con caratteristiche svariate. Tuttavia, quello proposto in promozione su Amazon, si tratta di un dispositivo dalle qualità eccelse che, come già accennato, non ha nulla da invidiare a quelli considerati top di gamma. Innanzitutto, dovete sapere che c’è un processore dotato di Intelligenza Artificiale. Sia la qualità video che quella audio offrono una esperienza coinvolgente e di qualità.

Grazie al processore A5 di quinta generazione, qualsiasi contenuto sarà ottimizzato in tempo reale e le immagini risulteranno vivide, nitide sempre così come il suono. L’illuminazione, poi, si adatterà, grazie ad AI Brightness, si adatterà a quella della stanza in cui verrà collocato. Potrete scaricare tutte le App che vorrete e, inoltre, è compatibile con Alexa e Google Home. Come già accennato, poi, il prezzo è davvero fantastico. È venduto con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale. Può essere vostro a soli 209,29€ e chi ha impostato una carta di credito o di debito come metodo di pagamento può accedere alla rateizzazione. Basteranno, quindi, solo 42€ al mese per cinque mesi ed il device arriverà nelle case.