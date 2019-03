La banda larga di Eolo è l’alternativa alla fibra ottica

da Redazione di Passione Tecnologica

Secondo le ultime rivelazioni di Agcom, entro il 2020, tutta la popolazione italiana dovrebbe essere coperta dalla banda larga da almeno 30 Mbps. Tuttavia, la qualità delle connessioni cablate di tipo FTTC sono soggette alla scarsa qualità dei cavi in rame, che dagli apparati di strada devono raggiungere l’abitazione. Fortunatamente esistono alternative alla fibra ottica e alle connessioni internet cablate, che possono rappresentare una valida soluzione, soprattutto nelle zone più remote del paese dove la copertura della fibra ottica è assente.

Banda larga con la connettività Wireless

Eolo è un’azienda italiana che ha la missione di portare Internet in tutte le zone del paese, attraverso la sua tecnologia proprietaria. La connessione internet banda larga di EOLO è composta da ripetitori radio (BTS) che diffondono il segnale su tutto il territorio. EOLO può essere utilizzato come fornitore di connessione internet a casa ma anche negli uffici e nelle aziende. Si tratta di un servizio completamente indipendente dalla rete di TIM che si appoggia a infrastrutture proprietarie di NGI, che ne detiene il diretto controllo. Recentemente EOLO ha sviluppato una innovativa rete 5G, basata su collegamenti Fixed Wireless con trasporto in fibra ottica.

Come funziona la connessione Eolo

Come dicevamo, EOLO è un provider internet a banda ultra-larga che trasmette il segnale via radio al posto dei cavi tradizionali. Il segnale radio viene irradiato attraverso delle antenne (chiamate ripetitori o BTS). Per funzionare, l’abitazione o l’ufficio nel quale si vuole attivare la connessione internet dovrà essere dotato di antenna EOLO (simile a una parabola satellitare). L’antenna sarà collegata tramite un cavo ethernet doppia guaina da esterni all’EOLORouter (un FRITZ!Box), oppure a un classico router internet (anche privo di funzionalità modem), con eventuale connessione wireless. In questo modo tutto l’edificio sarà cablato e coperto da banda larga veloce.

La tecnologia di trasmissione della rete EOLO è molto sofisticata e molto simile a quella dei ponti radio dedicati. Ovviamente sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile una sezione dedicata alla copertura del segnale dove sarà possibile controllare la disponibilità del servizio nella propria zona.

Le offerte internet e la velocità di connessione

La connessione in banda larga di EOLO è disponibile per clienti privati e per aziende. Sono previsti pacchetti dedicati a ciascuna tipologia di clientela. Per esempio, sarà possibile scegliere pacchetti da Internet ultraveloce ottimizzata per lo streaming e il gioco online/multiplayer. Le offerte di banda larga per aziende sono molto vantaggiose e comprendono l’installazione di un router, l’assistenza dedicata e una velocità garantita. Sul sito ufficiale EOLO sono presenti numerose promozioni come abbonamenti gratuiti a DAZN, Now TV, Amazon Prime e altro.

