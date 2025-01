Pioggia di sconti Amazon: iPhone mai visti a questo prezzo | Arrivano a casa in 24 ore

Su Amazon c’è il Paradiso degli amanti degli iPhone: fortissimi sconti e, soprattutto, arrivano a casa in un solo giorno.

Gli utenti di tutto il mondo sono sempre alla ricerca degli iPhone, gli smartphone più apprezzati in assoluto.

Molto spesso, però, esistono dall’acquisto perché i costi sono davvero esorbitanti e non tutti possono permettersi di sborsare queste cifre.

Tuttavia, capita che ci si ritrovi dinanzi a degli eventi promozionali pensati ad hoc, come quello tuttora in essere.

Parliamo di quello messo in piedi dal colosso e-commerce americano, Amazon con fortissimi sconti e arrivo a casa previsto in sole 24 ore.

Su Amazon sconti imperdibili su iPhone

Amazon ci ha dato sempre abituati a degli eventi promozionali da paura nel corso dell’anno. Pensiamo, ad esempio, ai Prime Days, gli sconti pensati per tutti i clienti Prime e che, di solito, hanno una durata ben precisa, di solito tre giorni ed avvengono a luglio e a novembre, in questo caso come anticipo del Black Friday.

Poi, ci sono quelli a tempo che potremmo definirli come una sorpresa vera e propria. Iniziano all’improvviso e terminano dopo poche ore, al massimo 24. Ora, però, il colosso americano ha fatta si che l’attenzione si focalizzasse sugli smartphone dell’ecosistema Apple. Gli sconti sono davvero epocali e non possono essere persi. È come un treno che passa una sola volta nella vita: bisogna afferrarlo al volo.

iPhone 16: su Amazon li trovi a prezzi bassissimi

Partiamo subito dagli iPhone 16. In questo caso lo troverete nella sua versione da 128 GB e bella colorazione nera, scontato del 13%. Lo pagherete 848€ anziché 979€, quindi, ben 130€ in meno. La versione da 256 GB, invece, è scontata del 10% e la pagherete 999€ anziché 1109€. Infine, trovate in offerta anche la versione da 512 GB a 1289€ anziché 1359€. Attenzione, però, perché se state cercando le versioni Pro, Amazon è il posto giusto. Facciamo due esempi pratici, partendo dagli iPhone 16 Pro.

La versione da 128GB è in vendita con uno sconto dell’11%, ovvero circa 138€ in meno. Una volta messo nel carrello lo pagherete soltanto 1101,99€. Infine, dovete sapere che anche la versione Pro Max di iPhone 16 la trovate in offerta. In questo caso, l’attenzione maggiore è rivolta alla versione da 256GB. Il costo imposto, al momento, è di 1301,99€ anziché 1489€. Insomma, è stato praticato uno sconto del 13% che ammonta a circa 188€. La cosa più bella di tutte, però, è che, una volta acquistato, anche a rate, vi arriverà a casa entro le 24 ore successive.