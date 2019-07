da Davide Caprotti

Sul mercato esistono svariati dispositivi per aumentare la copertura del segnale WiFi, ma quelli dotati di tecnologia WiFi Mesh hanno certamente una marcia in più. Tenda Nova MW3 è un sistema WiFi a doppia banda, dotato di tre satelliti in grado di garantire una copertura del segnale di addirittura 300 mq. L’installazione del dispositivo è molto semplice e permette di avere un singolo SSID con una connessione stabile e costante in tutta la casa, evitando i punti di interruzione da un trasmettitore all’altro. Leggi la nostra recensione per scoprire tutto su Tenda Nova MW3.

La tecnologia di Tenda Nova MW3

Iniziamo con presentare Tenda, ovvero uno dei principali produttori di soluzioni per il networking, nata nel 1999 a Shenzhen, in Cina. Nova MW3 è un sistema composto da tre piccolo satelliti (chiamati nodi), dotati di due porte Ethernet ciascuno e due antenne interne dual band con guadagno di 3dBi. I nodi, che andranno posizioni strategicamente all’interno dell’edificio, sono dei piccoli cubi da nove centimetri per lato, dalla forma piuttosto gradevole. Gli standard di trasmissione del segnale wireless sono EEE 802.11ac/a/n per la frequenza da 5GHz e IEEE 802.11b/g/n per quella da 2,4GHz. A livello teorico, i nodi possono trasmettere fino a 867 Mbps a 5Ghz e 300 Mbps a 2,4 Ghz. La tecnologia WiFi Mesh di Tenda Nova MW3 permette di lavorare simultaneamente a doppia banda, selezionando automaticamente la tipologia di segnale da assegnare ai singoli dispositivi connessi, grazie al sistema QoS.

Unboxing e documentazione

La confezione di Tenda Nova MW3 si sviluppa in lunghezza e contiene al suo interno i tre nodi, gli alimentatori, il cavo Ethernet e una guida d’installazione rapida. A differenza di altri sistemi Wireless Mesh, la documentazione comprende anche la lingua italiana, rendendo ancora più immediato il processo di messa in funzione dei dispositivi.

Installazione Semplificata

L’installazione di Tenda Nova MW3 è davvero semplice e intuitiva. La prima buona notizia è l’impossibilità di confondere i tre satelliti, poiché sono tutti uguali, e ciascuno svolge le medesime funzioni. Semplicemente, il primo satellite che sarà collegato al modem di casa diventerà il nodo primario e tutti gli altri quelli secondari.

Installare l'app Tenda WiFi su tablet o smartphone;

Scegliere un nodo a caso e collegare con il cavo ethernet le porte WAN/LAN del dispositivo alla porta LAN del modem di casa;

Seguire la procedura d’installazione guidata dell’applicazione;

Installare i successivi nodi.

E’ doveroso premettere che Nova MW3 è risultato il sistema WiFi Mesh più semplice da installare in assoluto tra quelli provati. In questo caso, parliamo di un prodotto realmente adatto a tutti. Detto ciò, Nelle fasi d’installazione è previsto il cambio del SSID e della password direttamente all’interno dell’applicazione. Sul retro di ogni nodo sono riportati i SSID e le password di fabbrica (uguali per tutti i nodi) per eseguire la prima installazione.

Una volta eseguite le semplici operazioni d’installazione, il sistema WiFi Mesh di Nova MW3 è operativo e pronto da utilizzare. Non occorrono configurazioni aggiuntive per connettersi a internet con la linea del proprio operatore.

Prove sul campo

Nova MW3 garantisce una copertura stabile e completa su una superficie di 300 metri quadrati circa. Le regole d’installazione dei tre nodi prevedono di separare i dispositivi per un massimo di due stanze e comunque entro dieci metri di distanza l’uno dall’altro. Ovviamente si tratta di una direttiva piuttosto versatile, dato che le distanze possono essere leggermente ridotte e incrementate, in caso di evenienza. Nella prima prova, abbiamo scoperto che il nodo principale è in grado di “vedere” il nodo secondario anche se esso è posizionato al piano inferiore, con una suoletta in cemento armato molto spessa, a distanza superiore rispetto ai dieci metri dichiarati. Il secondo nodo, posizionato al piano inferiore, permette di fruire di tutta la banda a disposizione per connettere i dispositivi.

Fortunatamente, i nodi dispongono di LED colorati nella parte frontale che ci aiutano nel posizionamento, indicano la potenza della connessione tra i dispositivi (Verde=Perfetto, Giallo=Discreto, Rosso=disconnesso).

Il passaggio da un nodo all’altro è immediato e la connessione resta sempre stabile in tutti gli angoli di casa. Abbiamo provato il prodotto anche in un’abitazione sviluppata su tre piani (270 metri quadrati circa) posizionando un nodo per ciascun piano. Anche in questo caso la connessione è risultata perfettamente sviluppata e funzionale. Tramite l’applicazione Tenda WiFi è possibile effettuare l’accesso per controllare da remoto la connessione, impostare un parental control, selezionare il tipo di connessione (PPPoE, DHCP, Indirizzo IP statico e Bridge) e monitorare lo stato della rete e dei dispositivi connessi.

Possiamo dire che nei nostri test di Nova MW3 abbiamo raggiunto in buona sostanza gli stessi risultati ottenuti con il sistema Netger Orbi, che però nella versione router con un solo satellite costa più del doppio.

Conclusioni

Abbiamo trovato il sistema Tenda Nova MW3 davvero funzionale e facile da installare. Si tratta di un sistema che permette realmente di eliminare le zone non coperte dal segnale WiFi di casa. Il prezzo di mercato di questo prodotto è inferiore di almeno il 50% rispetto ad altri dispositivi WiFi Mesh, arrivando a costare meno di 100€ nella configurazione da tre nodi. Rapporto qualità e prezzo sono dunque il pregio principale di un sistema adatto a tutti, anche i meno esperti.

Caratteristiche principali di Nova MW3: Standard e Protocollo: IEEE802.3, IEEE802.3u

Interfaccia: Due porte Ethernet per nodo

Antenna: Doppia antenna interna dual band 3dBi

Dimensioni: 90 x 90 x 90mm

Standard senza fili: IEEE 802.11ac/a/n 5GHz e IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Frequenza senza fili: 2,4GHz: 2400MHz-2483MHz e 5GHz: 5150MHz-5250MHz o 5725MHz-5825MHz

Efficienza: 5GHz: Fino a 867 Mbps e 2,4 GHz: Fino a 300 Mbps

Frequenza: Doppia banda simultanea 2,4 GHz e 5 GHz

Sicurezza senza fili: WPA/WPA2-PSK misto (predefinito)

Tipo di connessione Internet: PPPoE, IP dinamico, IP statico, modalità Bridge

Certificazioni: FCC, CE, RoHS, EAC, IC

Contenuto della confezione: 3 nodi di rete, 3 adattatori di alimentazione, guida di installazione rapida, 1 cavo Ethernet.

