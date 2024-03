Recensioni, che guadagno: investimento per le aziende e fantastica opportunità per tutti noi | Ecco dove iscriversi per guadagnare subito

E’ possibile guadagnare in rete dall’attività di scrittore? Difficile trarci una professione o un lavoro a trecentosessanta; però è possibile arrotondare con alcuni accorgimenti.

Come guadagnare online dalla scrittura? Molti lo desiderano, pochissimi ci riescono. Non c’è forse campo più affollato, più denso di entusiasti ansiosi di scrivere e diffondere il proprio verbo del web, specie del copywriting. Il confine incerto tra giornalismo e copywriting è oggigiorno quasi invisibile, impalpabile. Molti i punti di contatto e ancor di più di differenza. Il copywriting in ogni caso è un campo molto frequentato e non sono pochi coloro che cercano fortuna online.

E recensire? Anche quella è una via che si può seguire; ovvero recensire di professione, scrivere pareri su determinati prodotti. Difficile diventi uno stipendio, anzi; un modo per arrotondare, questo sì. Scopriamo insieme alcuni esempi di siti dove si può scrivere recensioni e guadagnarci piccole somme.

Il programma di affiliazione di Amazon è il primo elemento su cui puntare; si possono realizzare video tutorial e/ o indirizzare il proprio seguito di fan o lettori verso la piattaforma, ricevendo una piccola percentuale su ogni vendita. Un sistema molto battuto – forse troppo – dai social media influcener.

Il sito Swagbucks è un sistema più tradizionale e consente di guadagnare rispondendo a brevi questionari online a proposito di servizi o specifici prodotti. E’ anche possibile, dietro richiesta, sottoporre a test specifici prodotti e recensirli adeguatamente. Tuttavia è obbligatorio iscriversi all’offerta promozionale del sito.

Quali siti ricompensano in denaro i guadagni? Ecco qualche esempio

Proseguendo coi siti che ricompensano con denaro sonante chi collabora ritroviamo ‘Inbox Dollars‘. Si tratta di una piattaforma che garantisce incassi in denaro grazie a recensioni pubblicate online, dopo aver partecipato ad appositi sondaggi. Non mancano dei giochi interattivi e delle richieste di feedback a seguito della visualizzazione di appositi spot pubblicitari. Rimangono, va da sé, spiccioli; siamo ben lontani da un reale incasso.

Un altro utile strumento è CrowsTap. La piattaforma ‘regala’ un premio dopo una recensione di un prodotto. Fai la recensione, ottieni la ricompensa; solitamente un buono regalo, altre volte una qualche forma di prodotto. Non mancano i ‘soliti’ sondaggi.

Infine occorre ricordare ‘Influence Central‘. Si tratta di una comunità online dove si chiedono recensioni; stavolta però di esperti, di gente che se ne intende. Americani, come la maggior parte dei siti in questo settore. Proprio a questo proposito occorre fare attenzione alle eventuali modalità di pagamento.