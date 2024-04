Musk lo annuncia: ora il mondo trema nel vedere il suo prodotto finalmente concluso | Previsto entro un paio di anni che quasi tutti lo acquisteranno

Possiamo certamente dire, senza timore di essere smentiti, che questo, per Tesla e per il suo CEO, Elon Musk, sia il periodo degli annunci.

Sì, è proprio così. E dopo l’annuncio e la presentazione della prima auto volante che può anche percorrere le strade come un’automobile tradizionale, eccone un altro che ha sbalordito tutti. Vi ricordiamo che per queste nuove automobili si possono già effettuare i preordini e sono già tanti, gli utenti che lo hanno fatto.

Tornando all’ultimo dei tanti annunci messi su da Elon Musk sia ai sostenitori ed ai finanziatori dell’azienda Tesla, sia su X (ex Twitter) ai tanti utenti che sono in piattaforma, possiamo dire che già ha meravigliato tutti. Sì, proprio così, ciò che ha presentato ha dell’incredibili. Lo ha fatto, però, in maniera informale durante proprio un incontro con i finanziatori.

Così, all’improvviso, senza che nessuno lo sapesse, ha voluto informare i presenti che uno dei prodotti su qui l’azienda ha investito tantissimo nell’ultimo periodo, vedrà la luce molto presto. E le previsioni per tale prodotto sono le più rosee possibili. Pensate che si ritiene che nessuno ne potrà fare a meno e che entro pochi anni, forse due, tutti ne acquisteranno almeno uno.

In realtà, si tratta di un progetto importante che ha visto già la luce, in fase embrionale, nel 2022. Addirittura furono realizzati e condivisi video del suo funzionamento. Ma, ora, è pronto per la grande sfida del lancio sui mercati. Vediamo di cosa si tratta. E, nel caso vi foste persi questo nuovo proclama di Elon Musk, siamo sicuri che rimarrete ad occhi aperti.

Ecco, finalmente, il robot umanoide di Tesla!

Ebbene sì, avete capito benissimo, dopo mesi, anni di studi e ricerche ecco che è giunto il tempo di poter toccare con mano Optimus, il robot umanoide dell’azienda americana. C’é ancora un po’ di tempo da attendere, stando a quanto riferito proprio da Elon Musk. Sì, perché arriverà sui mercati, pronto per essere acquistato entro la fine del prossimo anno, il 2025.

Ovviamente, chi beneficerà per primo di questo nuovo robot, saranno tutte le aziende che fanno capo proprio a Tesla., quelle che producono le automobili. E questi robot andranno ad aiutare proprio nella loro produzione. In particolar modo, stando a quanto rivelato durante la riunione, questi robot andranno a sostituire gli esseri umani.

Sì, ma soltanto in quei posti di lavoro che prevedono mansioni rischiose per la vita dei dipendenti umani. Sarà un connubio di forza, potenza ed Intelligenza Artificiale che darà una grossa mano nella produzione degli autoveicoli aziendali. Al momento, in questo settore, Tesla si dimostra essere un passo avanti rispetto ai suoi competitor.