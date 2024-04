Nuovo Codice della Strada: introdotte nuove norme e modifiche della disciplina | Adesso farsi ritirare la patente è un rischio altissimo

Il Codice della strada è, da sempre, un insieme di norme che devono andare a regolamentare ciò che avviene in strada e non riguarda solo i veicoli.

Ebbene sì, perché in strada ci sono, come ben sapete, anche i pedoni e può capitare di trovare anche degli animali. Ovviamente, questo insieme di norme è diverso per ogni Nazione. Sì, perché si basa su quella che è la Legge nazionale e, nel caso dell’Italia e di altri paesi dell’Unione Europea, anche sulle norme comunitarie in vigore.

In Italia, ad esempio, un primo Codice della Strada arrivò nel 1865, circa 160 anni fa, durante il primo periodo della nascita del Regno d’Italia. Ovviamente, in quel periodo veicoli a motore non ce ne erano e si volle andare a regolamentare quello che era il passaggio su strada dei carri trainati da animali. Cl passare del tempo e cn l’avvento dei primi veicoli a motore, si iniziò a modificare le norme.

E di modifiche nel corso di questi anni ce ne sono state tantissime. Pensiamo, ad esempio, a quella che riguarda la Patente a punti. Questi vengono decurtati ogni qualvolta si commettono infrazioni. Se, poi, nei due anni successivi non si commette nessuna infrazione, si procede al reintegro dei punti. Ma c’é anche un premio per chi non ne commette.

Sì, perché ogni due anni si ricevono due punti in più in patente fino ad arrivare al massimo che è 30. Ora, però, a fronte di numerosi incidenti, infrazioni ed al fatto che le vittime su strada stanno lievitando a dismisura, si sta procedendo alla modifiche delle norme in vigore. E c’é subito da dire che non ci saranno sconti per nessuno. Il ritiro della patente è dietro l’angolo.

Modifiche sostanziali ed inasprimento pene: il nuovo Codice della Strada sarà più severo!

La camera dei Deputati ha già dato il via libera alle nuove norme ed ora si attende soltanto il Senato della Repubblica. Tra le novità c’é quella della Sospensione breve che interesserà tutti coloro i quali hanno meno dei 20 punti stabiliti e passano col rosso, sorpassano o percorrono strade in divieto e non rispettano i segnali di precedenza. Chi ha fino a 10 punti vedrà la patente ritirata per una settimana, chi ne ha meno di dieci non potrà guidare per 15 giorni. Giro di vite anche per chi fa uso di alcol prima di mettersi alla guida.

La sanzione pecuniaria minima scilla tra i 573 euro e i 2170 euro, mentre si rischiano dai 3 ai 6 mesi di carcere. Ovviamente, più il tasso alcolemico è alto, più le sanzioni aumenteranno. Per la positività alle droghe, invece, la patente viene revocata per ben 3 anni. Chi abbandona animali in strada rischia il carcere fino ad un anno Passiamo, adesso, agli eccessi di velocità. In questo caso, se si supera il limite entro i 40 km orari, la sanzione pecuniari può arrivare fino a 694 euro. Dalla seconda volta in poi, la sanzione aumenta e la patente viene sospesa per un periodo fino a 30 giorni.

Cambia anche qualcosa per i neopatentati che devono sì rispettare l’obbligo di non guidare autoveicoli di grossa cilindrata, ma è stata aumentata la potenza massima della auto a 105 kW. Attenzione, poi, alle ZTL. E’ prevista una sola multa al giorno, ma si potranno creare altre isole del genere anche fuori dai centri abitati. Infine, attenzione a stare al cellulare alla guida. La multa arriva ai 1000 euro e può superarli già dalla seconda volta, vengono decurtati ben 10 punti dalla patente e quest’ultima può essere sospesa per ben tre mesi!