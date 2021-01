Gli zaini per moto delle migliori marche sono abbastanza costosi. Difficile trovarne sul mercato sotto i 100€. Fortunatamente esistono eccezioni di qualità come lo Zaino XLmoto che abbiamo acquistato su Amazon a meno di 30€.

Il motociclista è solitamente molto attento a particolari e i dettagli su accessori e abbigliamento. Lo zaino da motociclista è uno degli accessori su cui la scelta richiede molto tempo e scrupolose analisi. Lo zaino moto dovrebbe rispettare alcuni criteri imprescindibili quali comodità, impermeabilità, aerodinamicità e capienza. Gli zaini per motociclisti delle migliori marche quali Dainese, Alpinestars, Kawasaki o Ducati sono molto belli ma richiedono centinaia di euro per essere acquistati. Questa recensione è dedicata allo zaino per moto di XLmoto (24 litri), venduto su Amazon a una trentina di euro circa.

Design e caratteristiche

Il design di questo zaino è pensato per garantire la massima aerodinamicità con uno stile sportivo. I punti forte riguardano l’impermeabilità, la cucitura delle cerniere sul lato interno e la comodità per l’utilizzo quotidiano.

Struttura : Guscio rigido impermeabile;

Chiusure : dotato di doppia fibbia regolabile da stringere su petto e vita;

Capienza e scomparti : dotato di scomparto per il laptop e un paio di tasche retate all’interno;

: dotato di scomparto per il laptop e un paio di tasche retate all’interno; Misure : 51.64 x 35.94 x 17.25 cm;

: 51.64 x 35.94 x 17.25 cm; Peso: 785.2 g circa.

Considerazioni di utilizzo

Lo zaino moto XLmoto è indicato per chi desidera mantenere uno stile sportivo e non vuole rinunciare alla capienza e alla comodità. Si tratta di un accessorio che presenta pregi ma anche negatività, nulla di più scontato per un prodotto da una trentina di euro. Le considerazioni sono assolutamente positive nel complesso e il motivo è semplice: lo zaino è comodo e durante la marcia non si fa sentire. A molti basterà questo per acquistarlo.

Altra nota positiva e sperimentata è la resistenza alla pioggia. La presenza delle cerniere all’interno è invece un dettaglio che potrà piacere, ma anche no. Questo dettaglio garantisce maggiore sicurezza (immaginate l’apertura dello zaino in marcia) ma rende l’apertura ovviamente più scomoda di una tradizionale. La capienza interna è piuttosto ampia, unica pecca è la presenza di solo due tasche con retina, senza cerniera di chiusura. Direi che per 30€ si tratta di dettagli poco rilevanti.

PREGI E PUNTI DI FORZA

Design

Materiali

Indossabilità

Capienza

Prezzo

DIFETTI

Apertura all’interno sicura ma poco pratica

Nessuna tasca con cerniere all’interno.

Prezzo e dove comprarlo

E’ possibile acquistare lo zaino moto XLmoto su Amazon tramite questo link: https://amzn.to/2LkjzVh . La spedizione è molto rapida e la vendita sarà sempre tutelata dalla protezione acquirenti Amazon.

