LIDL, lo speciale auto conquista tutti: lanciata linea professionale per il detailing auto avanzato | Non dovrai più portarla a lavare

Ancora una volta da Lidl, la grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount, vuole stupire tutti i suoi clienti.

E lo fa con una promozione, a dir poco assurda, che va ad interessare un settore finora inesplorato anche da noi. Parliamo delle autovetture in possesso degli utenti, della loro pulizia, del loro lavaggio. Insomma, siamo qui a dirvi che c’é uno speciale all’interno del volantino nuovo che vi svolterà la vita e non avrete più bisogno di recarvi al lavaggio.

Non spenderete più un solo euro all’interno di questi luoghi. Con un investimento economico davvero piccolissimo, riuscirete a tenere sempre pulite ed igienizzate le vostre automobili. Sapranno di pulito! Questo è il sunto di ciò che vogliamo parlarvi nell’articolo. Ovviamente, questo speciale è contenuto all’interno del volantino Lidl.

Quindi vi toccherà sfogliarlo per trovarlo e capirne la sua portata. Noi, però, vogliamo facilitarvi il compito e vi proporremo quella che è la nostra guida ai prodotti in promozione. Siamo sicuri che, una volta conosciuti tutti, non vorrete farvene mancare nemmeno uno. Siamo sicuri che vi fionderete in uno dei tantissimi negozi della catena presenti sul territorio italiano.

Lidl e pulizia automobili: addio a lunghe code ed ai prezzi divenuti esorbitanti dei lavaggi!

Ebbene sì, avete capito benissimo. E di prodotti funzionali alla causa ce ne sono davvero tantissimi. Partiamo subito con un prodotto che dovrebbe essere tenuto sempre in macchina. Parliamo delle Salviette Per La Pulizia Dell’Auto W5. La confezione contiene 60 pezzi e costa solo 1,79 euro. Poi, troverete l’olio di silicone multiuso W5, idrorepellente, incolore, inodore e privo di grasso.

E’ resistente a qualsiasi temperatura e permette lo scorrimento veloce delle serrature e delle cerniere. Una confezione costa 1,49 euro. Ed ecco, ancora, lo Spray Protettivo Per Plastiche Auto, Detergente Vetri O Sciogli-Ruggine. Si tratta di un ottimo prodotto, in grado di dare nuova vita sia alla carrozzeria che ai vetri ed anche a tutti i bulloni della vostra auto, grazie alla sua proprietà antiruggine. Il costo? Solo 1,49 euro alla confezione.

Per le catene, poi, c’é lo Spray Lubrificante Per Catene W5 al costo di 1,49 euro. Stesso prezzo anche per lo Spray Per Cruscotto O Schiuma Detergente Per Interni Auto W5 e per il Detergente Per Parabrezza Concentrato. Per i vostri pneumatici che risultano essere smunti, ecco, a soli 1,99 euro, il Ravvivante Per Pneumatici W5 ed il Detergente Per Cerchioni W5. Infine, non poteva mancare la confezione di Pasta Lavamani ad 1,99 euro.

Quando, poi, avete tirato a lucido la vostra auto, non dovrete fare altro che mettere, al suo interno, un deodorante. Troverete il Deodorante Auto Con Ricarica W5 a 1,49 ed quello senza ricarica a 1,29 euro. Insomma, con pochissimi spiccioli avrete sempre la vostra auto tirata a lucido e, soprattutto profumatissima. La promozione inizia giovedì 9 maggio e termina domenica 12 maggio.