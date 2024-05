Autostrade e pedaggi: contro i rincari esagerati della belle stagione fatti furbo e valuta le alternative | Telepass ha le ore contate

Sta arrivando l’estate e con lei, oltre le belle e caldissime giornate, sta aumentando sempre più la voglia di partire per delle vacanze rilassanti.

I mezzi di trasporto che vengono utilizzati dai cittadini per raggiungere le loro mete sono i più disparati, dagli aerei, ai treni, passando per le navi. Ma, oggigiorno, sono ancora le automobili quelle che vengono utilizzate di più per gli spostamenti vacanzieri. E, ovviamente, si percorrono le autostrade. Su queste, però, ci sono i caselli.

E questi ultimi prevedono il pagamento dei pedaggi che – è bene ricordarlo – hanno subito dei fortissimi aumenti. Stessa sorte anche per il Telepass. Lo ha annunciato proprio la società, comunicando a tutti che i piani di abbonamento aumenteranno proprio il primo giorno del mese di luglio, mese che segna l’inizio degli esodi per le vacanze.

Insomma, non proprio una bellissima notizia, non credete? Il piano base di Telepass, ad esempio, aumenterà dagli 1,83 euro mensili di ora ai 3,90 euro di luglio. Insomma, sarà una bella batosta per quanti sono soliti percorrere le autostrade ogni giorno. Eppure, dovete sapere che ci sono delle valide, anzi validissime alternative a Telepass e sono già molti gli utenti che le stanno valutando e preferendo.

Sta accadendo, in pratica, una vera e propria diaspora verso queste opzioni alternative. Dovete sapere che sono due ed entrambe sono super convenienti, soprattutto in base agli ultimi aumenti che riguardano Telepass e che arriveranno, come già detto in precedenza, all’inizio del mese di luglio. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e quali sono i loro piani di abbonamento previsti.

MooneyGo ed UnipolMove: le alternative che faranno dimenticare Telepass.

Visti gli aumenti di luglio, è bene ricordare che, grazie all’Unione Europea, è stata liberalizzato il sistema dei pagamenti “drive through“. Ed ecco che, anche nel nostro paese è già terminato il monopolio di Telepass che ha visto l’arrivo di ben due competitor. Il primo è MooneyGo che è un servizio di telepedaggio controllato da Intesa Sanpaolo ed Enel.

Per attivarlo occorrono 5 euro, mentre il costo mensile ammonta a 1,50 euro. C’é anche un piano “Pay per Use” che costa 2,20 euro al mese ed ha un costo di attivazione di 10 euro. Ovviamente, lo si pagherà soltanto nei mesi in cui viene utilizzato. L’altro competitor è UnipolMove. Ovviamente, questo è controllato da Unipol.

Il costo mensile del suo piano è uguale a quello di MooneyGo, 1,50 euro al mese, ma, in questo caso, non ci sono costi di attivazione. Il piano “Pay per Use”, invece, prevede 10 euro di attivazione ed un costo giornaliero di 0,50 euro. ovviamente, anche in questo caso, gli utenti lo pagheranno soltanto nei giorni in cui verrà utilizzato. Insomma, la rivoluzione in questo settore è pronta ed a Telepass iniziano a scricchiolare le fondamenta!