LIDL, con meno di €10 eviterete le fregature: non credete a quello che vi dicono ma ai fatti | Auto e moto sempre, solo così scoprirete la verità

Ormai potremmo dire che Lidl, la catena tedesca di supermercati attiva nel settore discount, faccia di tutto per stupire gli utenti.

E dopo questa promozione di cui vogliamo parlarvi, siamo sicuri che non riuscirete più a staccare gli occhi da tutti i suoi eventi promozionali futuri, a partire da questo. C’é un dispositivo in offerta che sarà di grande aiuto nello scovare truffe e fregature con automobili, scooter e motociclette. E vi diciamo subito che, di solito, il costo di questo può arrivare anche ad oltre 150 euro.

Invece, Lidl, come sempre, mette a disposizione qualsiasi cosa a prezzi decisamente più bassi. Pensate che lo trovate in vendita, all’interno dei tanti negozi della catena presenti sul territorio italiano, a meno di 10 euro. Sì, avete capito benissimo. Ma se state pensando che non ne valga la pena acquistarlo, vi state sbagliando di grosso.

Come sempre, infatti, la qualità dei prodotti è più che garantita! Ovviamente, questo dispositivo è all’interno del volantino generale, dedicato al mese di aprile, identificato come il mese delle offerte incredibili. Non troverete solo questo, quindi, ma tantissimi altri prodotti, a partire dai generi alimentari, fino ad arrivare ai prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa.

Non manca neanche il necessario per il fai da te o per il giardinaggio. E, come sempre, qualità e risparmio vanno di pari passo, camminano a braccetto. E dal cilindro magico “Parkside“, uno dei marchi Lidl, ecco che viene un dispositivo di cui sarebbe meglio non fare mai a meno ad un prezzo sconvolgente per la sua categoria!

Spessimetro vernice Parkside con il 23% di sconto!

Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é il 23% di sconto su questo prodotto che, di norma, Lidl vende a 12,99 euro, quindi già sotto media rispetto agli altri rivenditori. Ora, poi, grazie a questa fantastica promozione, potrete acquistarlo a soli 9,99 euro. Ma cosa fa questo dispositivo? Beh, vi consente di smascherare truffe relative a autoveicoli e motoveicoli.

In pratica, quando si procede al loro acquisto, non si ha mai la contezza se siano stati riverniciati a causa di un incidente o se il quello che si ha davanti sia o meno il colore originale. Grazie a questo spessimetro, potrete subito conoscere, in pochissimi secondi, quanto spesso sia lo strato di vernice presente. E la misurazione è anche molto, ma molto precisa.

Ci sono ben tre modalità di verifica impostabili: NFe/Alluminio, Fe/Acciaio e Automatico. E, poi, si tratta di un prodotto con garanzia di ben 3 anni. Insomma, è un’occasione da non doversi far sfuggire per nessuna ragione al mondo. Ovviamente, però, bisogna anche fare molto presto, dato che questo evento promozionale scade domenica 7 aprile!