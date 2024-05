Zanzariere di casa: prenditene cura così prima di rimetterle in uso d’estate | Resteranno pulite e saranno facili da pulire

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso quella che è la stagione estiva, con le sue belle giornate, lunghe, calde e fatte per andare in vacanza.

E’ questo il periodo in cui si vorrebbe stare sempre all’aria aperta, spensierati e con le ferie in tasca per permettersi delle giornate, delle settimane di relax dopo un anno intero trascorso sotto stress a lavorare. Insomma, è la stagione estiva per permettersi di ricaricare le pile e tornare, dopo le vacanze, a lavoro con un po’ di energia in più.

Ovviamente, però, questa stagione non è fatta solo di relax, vacanze e giornate all’aria aperta o al mare. Sono molti, infatti, i cittadini che restano a casa durante i mesi estivi ed hanno bisogno di proteggersi dal caldo ed anche da un particolare problema che, soprattutto durante la stagione estiva, è davvero assurdo.

Parliamo della presenza degli insetti. Ovviamente, non parleremo di un rimedio fantascientifico, ma delle comunissime zanzariere e della loro manutenzione e pulizia per far sì che possano essere performanti al massimo una volta che le si mette in uso. Sì, perché dovete sapere che anche queste ultime hanno bisogno di essere manutenute.

E noi vogliamo svelarvi come fare per farle tornare come nuove, in modo che possiate tenere i vostri balconi e le vostre finestre sempre aperte, affinché entri un po’ di aria fresca ad arieggiare la casa e si tengano gli insetti all’esterno. Partiremo da alcuni consigli sul periodo in cui effettuare queste operazioni e, poi, vi diremo cosa fare e che prodotti utilizzare.

Zanzariere pulite ed efficienti grazie a questi semplicissimi consigli!

Partiamo, come già accennato, dal periodo in cui risulta essere necessari l’inizio della pulizia delle zanzariere. Ovviamente, va da sé che il periodo in cui bisognerebbe pulirle è l’inizio della stagione primaverile, quando si inizia ad averne maggiormente bisogno. Ma dovete sapere che l’ideale sarebbe pulirle ogni tre mesi o almeno due volte all’anno. Ciò vale sia per quelle fisse che per quelle che si tolgono ogni volta che la bella stagione volge al termine.

La prima cosa da fare con le zanzariere senza smontarle, è quella di passare l’aspirapolvere per rimuovere tutto ciò che è rimasto attaccato ad esse dalla polvere ai pollini, fino agli agenti inquinanti. Il passo successivo è quello di un panno umido passato sulla loro superficie, utilizzando dei prodotti e dei detergenti naturali. Evitate le sostanze chimiche. Pensiamo, ad esempio, all’aceto bianco con acqua calda, ma anche ad una soluzione con acqua e succo di limone da spruzzare sulla zanzariera.

Ovviamente, potrete anche utilizzare uno dei tanti pulitori a vapore che riescono a sciogliere anche l sporco più stinato. Anche un phon che emette aria fredda può essere utile alla pulizia. Per le zanzariere rimovibili, invece, vi consigliamo il lavaggio a mano quando le smontate, con acqua e Sapone di Marsiglia. Poi vanno sciacquate e stese al sole. Quelle che si rimuovono, ma che hanno un telaio, vanno pulite con aspirapolvere, spazzola e panno umido utilizzando sempre ed esclusivamente dei prodotti naturali.