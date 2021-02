I migliori occhiali per la luce pulsata SafeLightPro F5

Gli epilatori a luce pulsata domestici sono dispositivi molto venduti, poiché promettono di eliminare definitivamente i peli superflui del corpo umano. Tuttavia, a causa dell’intenso raggio luminoso emesso da questi epilatori, l’utilizzo di occhiali per la luce pulsata è praticamente obbligatorio e consigliato. In sostanza, per evitare danni alla vista è opportuno proteggere gli occhi con occhiali dotati di lenti oscuranti, simili per certi aspetti a quelle utilizzate nelle maschere dei saldatori.

Come funziona la luce pulsata

Alla base del funzionamento della luce pulsata c’è il danneggiamento del follicolo dei peli nella fase della crescita, tramite l’emissione di un fascio di luce policromatica. In sostanza, passando l’epilatore nelle parti del corpo interessate (Gambe, Braccia, Ascelle, ecc…), il fascio luminoso emesso si trasformerà in calore una volta a contatto con la melanina, con il conseguente aumento della temperatura. Il calore sarà quindi trasferito quasi interamente al bulbo pilifero. Risultato: il bulbo si danneggia e i peli non ricrescono più velocemente, come nelle condizioni normali.

Gli occhiali per la luce pulsata

Il fascio di luce emesso dagli epilatori a luce pulsata è davvero molto forte. Per proteggere gli occhi dalla luce di questi dispositivi è consigliato acquistare un paio di occhiali per la luce pulsata di qualità, certificati e dotati di una schermatura adeguata. Abbiamo provato per voi gli occhiali SafeLightPro F5 acquistabili su Amazon. Si tratta di un dispositivo adeguato per proteggere efficacemente gli occhi dai potenti lampi di luce emessi dagli epilatori. Difatti, se avete già utilizzato un epilatore a luce pulsata senza utilizzare gli appositi occhiali, vi sarete accorti che la grande luminosità emessa provoca fastidio alla vista, accecamenti e nei casi peggiori mal di testa e vertigini.

Un dispositivo fondamentale Gli occhiali per la luce pulsata sono praticamente obbligatori, peccato che non siano quasi mai venduti in combinata con l’epilatore.

Dalla nostra prova è emerso che gli occhiali SafeLightPro F5 sono molto solidi, di qualità e dotati di lenti molto scure. Consigliamo di acquistarli a chi già dispone di un epilatore a luce pulsata e non utilizza protezioni per gli occhi, ma anche a chi si accinge ad acquistare un nuovo epilatore. Vi accorgerete che non potrete più farne a meno e che la luce dell’epilatore non vi darà più alcun fastidio. Gli occhiali sono stati approvati e testati in GERMANIA da ECS GmbH e sono conformi alla normativa europea DIN EN 166: 2001.

Dove acquistarli

Gli occhiali per la luce pulsata SafeLightPro F5 possono essere acquistati su Amazon spendendo meno di 20€. Ecco il link diretto per acquistarli su Amazon: https://amzn.to/2NzjHkG

Dettagli del prodotto: Utili per la protezione per gli occhi dagli impulsi delle luce pulsata emanati dagli epilatori HPL e IPL

Pesano solo 30 grammi

Dotati di asticelle regolabili per la lunghezza

Realizzati in policarbonato antigraffio

Proteggono dai raggi UV (UV-A, UV-B, UV-C 250-380nm)

Dotati di lenti per la protezione laterale della luce, realizzati con materiale anallergico testato

Conformi alla normativa europea DIN EN 166 : 2001 & DIN EN 170 : 2002, appendice II della direttiva DPI 89/686/CEE.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©