Videosorveglianza: addio fili con le nuove IP Camera a batteria di D-Link

da Davide Caprotti

Gli amanti della videosorveglianza domestica e delle IP Camera possono gioire per l’arrivo di questo kit marchiato D-Link. L’azienda leader nella tecnologia wireless ha presentato DCS-2802KT-EU mydlink Pro, composto da due IP Camera wireless senza fili, dotate di batteria ricaricabile agli ioni di litio e l’hub di sicurezza per gestirle al meglio. Tra le caratteristiche principali di questo ecosistema di videosorveglianza c’è il supporto della risoluzione Full HD 1080p, il visore notturno, la certificazione IP65, che la rende un’ottima IP Camera da esterno, ma soprattutto la presenza delle batterie ricaricabili al litio, su entrambe le camere.

Il kit di videosorveglianza wireless

Come dicevamo, il nuovo D-Link DCS-2802KT-EU mydlink Pro è composto da due videocamere wireless che integrano all’interno delle batterie ricaricabili. Le batterie sono sufficientemente potenti da garantire mesi di sorveglianza con una sola ricarica. L’hub intelligente, dotato di uno slot per schede microSD e di una porta USB per il collegamento di dischi rigidi esterni e per archiviare video localmente. La sicurezza delle telecamere IP è garantita dall’utilizzo della banda da 2.4 GHz 802.11n con supporto alla tecnologia WPA2 encryption. Queste IP Camera integrano un sensore PIR ciascuna, che permette di ottimizzare la rilevazione dei movimenti, escludendo elementi ambientali come la pioggia o il movimento delle nuvole. Il controllo della videosorveglianza può avvenire, oltre che tramite app, con il controllo vocale, grazie alla compatibilità del dispositivo con Amazon Alexa e Google Assistant.

Caratteristiche principali

Il nuovo kit di videosorveglianza D-Link DCS-2802KT-EU mydlink Pro offre innumerevoli vantaggi rispetto a sistemi di videosorveglianza meno conosciuti e funzionali. Ecco l’elenco con le caratteristiche principali di questo ecosistema, pronto per essere introdotto nella propria propria casa tecnologica:

Batterie al litio ricaricabili e certificazione IP65 : le videocamere wireless sono utilizzabili ovunque, dentro o fuori casa, anche se non è presente alcuna fonte di alimentazione elettrica;

: le videocamere wireless sono utilizzabili ovunque, dentro o fuori casa, anche se non è presente alcuna fonte di alimentazione elettrica; Immagini in alta risoluzione : grazie al supporto della risoluzione Full HD 1080p, coadiuvata dallo zoom ottico 4x;

: grazie al supporto della risoluzione Full HD 1080p, coadiuvata dallo zoom ottico 4x; Visore notturno potente : le videocamere possono “vedere” e registrare anche al buio fino a 7,5 metri di distanza;

: le videocamere possono “vedere” e registrare anche al buio fino a 7,5 metri di distanza; Sensori di movimento : le notifiche sullo smartphone avvisano se qualcosa si muove. Il sensore PIR permette di evitare falsi allarmi o disturbi legati alle condizioni ambientali.

: le notifiche sullo smartphone avvisano se qualcosa si muove. Il sensore PIR permette di evitare falsi allarmi o disturbi legati alle condizioni ambientali. Registrazione cloud inclusa: il piano Premium Cloud Recording di 12 mesi (del valore di 49,99€), è incluso nel costo del kit. Al termine dei 12 mesi sarà possibile utilizzare la versione gratuita o scegliere quella a pagamento più adatta alle proprie necessità

il piano Premium Cloud Recording di 12 mesi (del valore di 49,99€), è incluso nel costo del kit. Al termine dei 12 mesi sarà possibile utilizzare la versione gratuita o scegliere quella a pagamento più adatta alle proprie necessità Registrazione su SD o HD: la presenza dello slot per schede microSD e di una porta USB nell’hub, permette di collegare dischi rigidi esterni e archiviare video localmente

la presenza dello slot per schede microSD e di una porta USB nell’hub, permette di collegare dischi rigidi esterni e archiviare video localmente Espandibilità: grazie alle capacità dell’hub è possibile aggiungere altre due videocamere per incrementare la portata di questo kit di videosorveglianza (le videocamere possono essere acquistate a parte)

grazie alle capacità dell’hub è possibile aggiungere altre due videocamere per incrementare la portata di questo kit di videosorveglianza (le videocamere possono essere acquistate a parte) Audio bidirezionale: tramite l’app è possibile ascoltare o riprodurre suoni tramite le videocamere;

tramite l’app è possibile ascoltare o riprodurre suoni tramite le videocamere; Pronto per la domotica: le videocamere e l’hub sono compatibili con dispositivi di domotica mydlink, Alexa di Amazon, l’Assistente Google e IFTTT.

Nuova app mydlink e storage gratuito in cloud

Chi acquisterà il kit D-Link DCS-2802KT-EU mydlink Pro riceverà in omaggio dodici mesi del pacchetto Premium del Cloud Recording mydlink, che consente di archiviare le registrazioni sui server D-Link per un massimo di cinque telecamere e 14 giorni di cronologia. Al termine della promozione, sarà possibile sottoscrivere uno dei piani a pagamento di Cloud D-Link oppure fruire di quello free che permette di conservare video di massimo tre videocamere, per un solo giorno. La nuova app mydlink supporta funzioni avanzate quali Cloud Recording e Automation sui nuovi dispositivi mydlink commercializzati nel 2018. L’applicazione, disponibile su App Store e Google Play, permette di visionare tutte le registrazioni, utilizzare i controlli vocali e tanto altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Sensore CMOS progressivo 1/4″ 2 megapixel

• Illuminazione minima:

• B/N (Modalità notturna), LED IR accesi: 0 lux

• Lunghezza focale della lente: 1,9 mm

• Apertura: F2.2

• Zoom digitale

• Distanza di illuminazione IR 7,5 metri

• Angolo di visuale (16:9)

• Orizzontale: 115°

• Verticale: 64°

• Diagonale: 140°

• Sensore luce integrato

• Microfono integrato

• Sensore PIR integrato

• Formato compressione H.264 • JPEG per immagini ferme

•Risoluzione video • 1080p (1920 x 1080) fino a 24 fps

•Supporto audio • MPEG-2 AAC LC • Audio a 2 vie

• Connettività • 2,4 GHz: 802.11n con criptazione WPA2 • 866 MHz per la segnalazione

