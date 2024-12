Videosorveglianza Casa: telecamere sotto i 50€ per tenere d’occhio la tua abitazione

Per tenere d’occhio la tua abitazione c’é bisogno di un sistema di videosorveglianza: sul mercato ci sono telecamere a meno di 50€.

La sicurezza viene prima di tutto. Questo assunto vale in tutti i campi in cui viene applicato, dal lavoro, alla sicurezza stradale.

Ovviamente, non possiamo dimenticare il settore informatico. Ci sono sempre più cyber attacchi in giro che vanno a frodare gli utenti.

Inoltre, poi, i cittadini di tutto il mondo vorrebbero stare al sicuro all’interno delle proprie abitazioni e negli spazi esterni di pertinenza.

Ecco che installano sistemi di videosorveglianza per i quali, in alcuni casi, c’é da sborsare un botto di soldi. Tuttavia, ci sono tante telecamere in vendita a meno di 50€.

Tieni la tua casa sotto controllo spendendo meno di 50€

Installare un sistema di videosorveglianza in casa è diventata una necessità nell’ultimo periodo a causa dei tantissimi furti di cui si sente parlare in giro. Oltre i beni trafugati, in caso di visita dei ladri, c’é un’altra spiacevole conseguenza. Quest’ultima è più intima e logora dal profondo chi vive questi bruttissimi momenti.

La parte psicologica di un furto gioca un ruolo di fondamentale importanza. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di acquistare dei sistemi di videosorveglianza importanti, che costano tantissimo. Nella maggior parte di questi casi, si preferisce non comprare nulla per impossibilità economica. Ecco che, però, sul mercato stanno spuntando tantissime telecamere a dei prezzi davvero bassissimi. Ciò, però, non vuol dire che non svolgano bene il loro lavoro. Abbiamo preparato una lista ai prodotti migliori ed a prezzi più bassi.

Videocamere di sorveglianza: queste sono le migliori a meno di 50€

Di videocamere di sorveglianza ne esistono a bizzeffe sul mercato. Alcune costano un occhio della testa, ma dovete sapere che è possibile tenere sempre sotto controllo la propria abitazione con dispositivi il cui costo non supera i 50€. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, la Blink Mini 2, resistente alle intemperie così come il suo cavo di alimentazione. Le sue immagini sono in HD sia di giorno che di notte, si sente anche l’audio ed ha la funzione di rilevamento del movimento.

Inoltre, la sua installazione è davvero molto semplice. Il suo costo è di 49,99€. C’é anche la sua versione da interno e, soprattutto, potrete collegare tutto ad Alexa, fruendo anche dei comandi vocali. Altro prodotto a basso costo, ma dall’ottima qualità è la Videocamera di sorveglianza da esterno Wi-Fi Imou. Il suo costo è di 39,99€ ed ha certificazioni IP66 e IP67. Inoltre, è compatibile con Alexa ed ha la visione notturna. In questo caso, le immagini saranno nitide fino a 30 metri di distanza.